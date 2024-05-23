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İş bankası yine bir ilke imza attı! Emeklilere yüzyılın promosyonunu verecek

İş Bankası, emeklilere yönelik özel bir kampanya düzenledi. Bu kampanya kapsamında, maaşını İş Bankası’na taşıyan emeklilere hemen hesaplarına nakit ödeme yapılacak.

Yayın Tarihi: 23.05.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 07:45
İş bankası yine bir ilke imza attı! Emeklilere yüzyılın promosyonunu verecek

Bir kampanya düzenleyen İş Bankası, emeklilere özel fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda, emekli maaşlarını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri, nakit promosyon ve çeşitli avantajlardan yararlanabilirler.EMEKLİ PROMOSYON

İş Bankası’nın yurt genelindeki Şubeleri ve Bankamatikleri aracılığıyla emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emekliler, İnternet Şubesi ve İşCep uygulaması üzerinden emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca en yakın İş Bankası şubesine giderek emekli maaşlarını kolayca taşıyabilirler. 

İŞ BANKASI PROMOSYON

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI

İş Bankası’nın SGK ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, 28.03.2024 tarihinden itibaren geçerli olan emekli promosyon ödeme miktarları şu şekildedir:

10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arasında olan emeklilere 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla maaş alan emeklilere 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

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