GEKA Ev Sahipliği Yapacak: Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesi 18 Aralık'ta Denizli'de

DENİZLİ (İHA) – Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Güney Ege’nin dayanışma ve üretim kültürünü yeniden canlandırmak ve kooperatiflere geleceğe dönük bir vizyon kazandırmak amacıyla Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Zirvenin Amacı ve İçeriği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajanları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen zirvede, bölgedeki kooperatiflerin mevcut durumunu ortaya koyan ve gelişim stratejilerini içeren “Güney Ege Bölgesinde Üreten Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Stratejileri Raporu” sunulacak. Ajansın bölgede kooperatiflerle yürütmeyi planladığı çalışmalar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgi verilecek.

Zirvede ayrıca başarılı kooperatif uygulamaları paylaşılacak; e-ticaret, markalaşma ve fon kaynaklarına erişim konularında yol haritaları ile pratik öneriler sunulacak.

Zaman ve Yer

Zirve, 18 Aralık 2025 Perşembe günü Denizli Anemon Otel'de gerçekleştirilecek.

Oturum Programı

Zirve dört oturum halinde planlandı:

1. Oturum: GEKA uzmanları tarafından “Güney Ege Bölgesi’nde Üretici Örgütlerinin Mevcut Durumu ve Gelişim Stratejileri” sunulacak.

2. Oturum: Bölgeden başarı hikayelerinin paylaşıldığı oturumda uygulama örnekleri ele alınacak.

3. Oturum: E-Ticaret ve Markalaşma başlığı altında dijital pazarlama ve marka oluşturma stratejileri tartışılacak.

4. Oturum: Fonlar ve Destek Programları konusu işlenecek; zirve, soru-cevap bölümü ile sona erecek.

Zirve, emeğin değerini büyütmeyi ve yerelden evrensele uzanan güçlü bir üretim hikâyesi oluşturmayı hedefleyen önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

