DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,29 -0,17%
ALTIN
5.912,25 -0,08%
BITCOIN
3.713.944,04 -1,28%

GEKA Ev Sahipliği Yapacak: Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesi 18 Aralık'ta Denizli'de

GEKA, 18 Aralık 2025'te Denizli Anemon Otel'de düzenlenecek Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak; e-ticaret, markalaşma ve fonlara erişim ele alınacak.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:05
GEKA Ev Sahipliği Yapacak: Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesi 18 Aralık'ta Denizli'de

GEKA Ev Sahipliği Yapacak: Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesi 18 Aralık'ta Denizli'de

DENİZLİ (İHA)Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Güney Ege’nin dayanışma ve üretim kültürünü yeniden canlandırmak ve kooperatiflere geleceğe dönük bir vizyon kazandırmak amacıyla Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Zirvenin Amacı ve İçeriği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajanları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen zirvede, bölgedeki kooperatiflerin mevcut durumunu ortaya koyan ve gelişim stratejilerini içeren “Güney Ege Bölgesinde Üreten Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Stratejileri Raporu” sunulacak. Ajansın bölgede kooperatiflerle yürütmeyi planladığı çalışmalar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgi verilecek.

Zirvede ayrıca başarılı kooperatif uygulamaları paylaşılacak; e-ticaret, markalaşma ve fon kaynaklarına erişim konularında yol haritaları ile pratik öneriler sunulacak.

Zaman ve Yer

Zirve, 18 Aralık 2025 Perşembe günü Denizli Anemon Otel'de gerçekleştirilecek.

Oturum Programı

Zirve dört oturum halinde planlandı:

1. Oturum: GEKA uzmanları tarafından “Güney Ege Bölgesi’nde Üretici Örgütlerinin Mevcut Durumu ve Gelişim Stratejileri” sunulacak.

2. Oturum: Bölgeden başarı hikayelerinin paylaşıldığı oturumda uygulama örnekleri ele alınacak.

3. Oturum: E-Ticaret ve Markalaşma başlığı altında dijital pazarlama ve marka oluşturma stratejileri tartışılacak.

4. Oturum: Fonlar ve Destek Programları konusu işlenecek; zirve, soru-cevap bölümü ile sona erecek.

Zirve, emeğin değerini büyütmeyi ve yerelden evrensele uzanan güçlü bir üretim hikâyesi oluşturmayı hedefleyen önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA), GÜNEY EGE’NİN DAYANIŞMA VE ÜRETİM KÜLTÜRÜNÜ YENİDEN...

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA), GÜNEY EGE’NİN DAYANIŞMA VE ÜRETİM KÜLTÜRÜNÜ YENİDEN CANLANDIRMAK, KOOPERATİFLERİMİZİ GELECEĞE TAŞIYACAK VİZYONU ŞEKİLLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLENECEK GÜNEY EGE KOOPERATİFÇİLİK ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA), GÜNEY EGE’NİN DAYANIŞMA VE ÜRETİM KÜLTÜRÜNÜ YENİDEN...

İLGİLİ HABERLER

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’dan 15 Firma Uluslararası Şam Fuarı’nda
2
Balıkesir'de kasım ayında 2 bin 882 konut satıldı
3
İMD BÜRO-SEN: İş ve Meslek Danışmanlarına 'Taşra Kariyer Uzmanlığı' Statüsü Talebi
4
Erzurum'da Halk Pazarı'nın 10. Şubesi Vaniefendi'de Açıldı
5
LIPTON'ın Pazar ve Fındıklı Tesisleri Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş.'ye Devredildi
6
Hisarcıklıoğlu: DSO, Dünya'nın En İyi İlk 3 Odası Arasına Girdi
7
Van'da 'Azerbaycanlı İş İnsanları Toplantısı' — Van TSO ve DAKA İşbirliği

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi