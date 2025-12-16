Samsun'da Hamsi 150 TL'ye Rağbetini Sürdürüyor

Samsun'da Hamsi 150 TL'ye Rağbet Görüyor

Karadeniz'in incisi soğuk havayla birlikte tezgahlarda değer kazandı

Samsun’da havaların soğumasıyla birlikte hamsi kilosu 150 TLye yükseldi ve vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Karadeniz’in incisi hamsi, bu sezon hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürüyor.

Sezona bollukla başlayıp bir dönem kilosu 50 TLye kadar gerileyen hamsi, olumsuz hava şartları nedeniyle tekrar değerlenirken, satışlardaki canlanma dikkat çekiyor. Balıkçılar fiyat yükseldikçe talebin artmasını "ilginç ama sevindirici" şeklinde değerlendiriyor.

Balık satıcısı Yaşar Köse, balık fiyatlarının genel olarak uygun seyrettiğini belirterek, soğuk havaya rağmen tezgâhlarda hareketliliğin sürdüğünü söyledi. Köse, sezon başındaki bolluğun fiyatları düşürdüğünü, hava şartlarının değişmesiyle fiyatın yükselmesine rağmen satışların arttığını ifade etti.

Köse ayrıca diğer balık fiyatlarını şu şekilde aktardı: barbun 100 TL, mezgit 150 TL, istavrit 120 TL. Köse, balığın hâlâ et ürünlerine göre çok daha ekonomik bir seçenek olduğunu vurguladı.

Hamsinin pahalıyken daha fazla ilgi gördüğünü aktaran Köse, 50 TLden satıldığı dönemde rağbetin azaldığını, bugün ise 150 TLye rağmen yoğun talep olduğunu söyledi. Öğle saatlerine kadar onlarca kasa hamsi sattıklarını ve akşama kadar bu sayının artmasını beklediklerini belirtti.

Köse, hamsinin yavaş yavaş karasularını terk ettiğine dikkat çekerek, mevcut fiyatın yüksek olmadığını; birkaç kilo hamsiyle kalabalık bir ailenin doyabildiğini ve balığın her zaman daha ekonomik bir seçenek olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar da Samsun’da her bütçeye uygun balık bulunduğunu, özellikle hamsinin sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ettiğini söyledi.

