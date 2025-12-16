Kırklareli OSB’de Yeni Yatırımlar ve Altyapı Güçlendirme Planları

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında OSB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Kırklareli OSB’nin mevcut durumu, devam eden ve planlanan yatırımlar ile istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.

Gündemdeki öncelikler

Toplantıda, sanayi altyapısının güçlendirilmesi, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve istihdam yaratıcı projelerin desteklenmesi gibi başlıklar masaya yatırıldı. Ayrıca, Trakya’nın gelişen ve büyüyen cazibe merkezlerinden biri hâline getirilmeye çalışılan Kırklareli OSB’nin üretim ve istihdamda üstlendiği stratejik rol değerlendirildi.

Vali Turan’ın mesajı

Vali Uğur Turan, "Kırklareli Valiliği olarak, üretimi destekleyen, yatırımcıyı teşvik eden, istihdamı önceleyen bir anlayışla Kırklareli’nin ekonomik geleceğini güçlendirmeye çalıştıklarını" söyledi.

