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İş Dünyasının Beklentileri Toplandı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının enflasyonla mücadele ve muhasebe taleplerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:33
İş Dünyasının Beklentileri Toplandı

İş Dünyası Enflasyona Çözüm Arıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının enflasyonla mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantının Detayları ve Beklentiler

Hisarcıklıoğlu, yazılı bir açıklama yaparak, Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in de katıldığı bir toplantı düzenlediklerini belirtti.

Eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Program hakkında görüş alışverişinde bulunarak, reel sektörün yaşadığı güçlükler üzerinde durduklarını ifade etti.

Çözüm Odaklı İstişareler

Toplantının 7,5 saat sürdüğünü vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bu süreçte, KOBİ’lerin finansmana erişim sorunları ve emek yoğun sektörlerdeki rekabet problemleri gibi çeşitli konularda işletmelerin talep ve önerilerini aktardık. Enflasyonla mücadelede atılması gereken adımları ve iş dünyasının enflasyon muhasebesi taleplerini detaylı bir şekilde ele aldık," dedi. Hisarcıklıoğlu, görüşmeye açık yaklaşımlarından dolayı Yılmaz ve Şenel’e teşekkür etti.

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