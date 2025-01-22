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İSO Meclisi, Sivas TSO Üyelerini Ağırladı: Üretim Odaklı Girişimcilik Vurgusu

İSO Meclisi, Sivas TSO üyeleri ile iş birliği olanaklarını değerlendirirken, üretim ve girişimciliği öncelik olarak belirtti.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 17:57
İSO Meclisi, Sivas TSO Üyelerini Ağırladı: Üretim Odaklı Girişimcilik Vurgusu

İSO Meclisi, Sivas TSO Üyelerini Ağırladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, ocak ayı olağan toplantısını "Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma, Deprem Güvenlikli Sanayi İçin Vizyoner ve Yenilikçi İş Birliği Olanaklarını Değerlendirmek" ana gündemi ile gerçekleştirdi. Toplantıya, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve meclis üyeleri katıldı.

Erdal Bahçıvan: İş Sağlığı ve Güvenliği Öncelikli

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, açılış konuşmasında, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine vurgu yaptı. Bahçıvan, "İnsan sağlığını korumak, güvenli yaşam alanları oluşturmak en büyük sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Bahçıvan, İSO'nun bu alandaki projelerinin devam ettiğini, İstanbul’daki sanayi tesislerinin afetlere karşı dayanıklılığını artırmayı hedefleyen çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Sanayi Dönüşümü İhtiyacı

Bahçıvan, İstanbul’daki sanayi tesislerinin depreme dayanıklılık durumunu arttırmak için gerekli çalışmaları yapmanın önemli olduğuna değinerek, "Kentsel dönüşüme benzer bir 'sanayi dönüşümü' projesinin hızla hayata geçirilmesi artık kritik bir gereklilik." dedi. Ayrıca, yeni güçlendirme tekniklerinin akademik desteğiyle mevzuata girmesi gerektiğini belirtti.

Üretim Ruhu ve Girişimcilik

Bahçıvan, Türkiye'nin gençlerin artık üretmekten ve girişimci olmaktan itibar gördüğü bir topluma dönüşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Rekabetin giderek arttığı bir dünyada, üretimin odağında girişimcilik bilinci geliştirilmesi önemlidir." dedi.

Erdal Bahçıvan ayrıca, kalkınmanın tüm Anadolu'ya dengeli bir şekilde yayılması gerektiğinin altını çizerken, İstanbul’un ülke sanayisinin merkezi olduğunu belirtti.

Güçlü Birliktelikler ve İş Birlikleri

Bahçıvan, Türkiye’nin gelişmiş 10 büyük ekonomi arasında yer almasının Anadolu şehirlerine yayılmasıyla mümkün olduğunu ifade ederek, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değindi. Sivas TSO ile Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Sonuç olarak, toplantı, Türkiye sanayisinin geleceği ve iş birliği fırsatları üzerine önemli değerlendirmelerin yapıldığı bir platform oldu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin ocak ayı olağan toplantısı, "Döngüsel Ekonomi...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin ocak ayı olağan toplantısı, "Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma, Deprem Güvenlikli Sanayi İçin Vizyoner ve Yenilikçi İş birliği Olanaklarını Değerlendirmek" ana gündemi ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir (solda) ile Sivas TSO Meclisi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin ocak ayı olağan toplantısı, "Döngüsel Ekonomi...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin ocak ayı olağan toplantısı, "Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma, Deprem Güvenlikli Sanayi İçin Vizyoner ve Yenilikçi İş birliği Olanaklarını Değerlendirmek" ana gündemi ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir (solda) ile Sivas TSO Meclisi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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