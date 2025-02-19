İstanbul Boğazı Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı, görüşün düzelmesiyle tekrar başladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 20:21
İstanbul Boğazı Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafigi Yeniden Başladı

İstanbul Boğazı'nda, sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alınan gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesinin ardından yeniden normal seyrine döndü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine kuzey-güney yönlü olarak açılmıştır." denildi.

Bu gelişme, Boğaz'da seyahat eden gemi sahipleri ve denizciler için olumlu bir haber olarak değerlendiriliyor. Sisin geri çekilmesiyle birlikte, İstanbul Boğazı'nda güvenli deniz ulaşımının sağlanması hedefleniyor.

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