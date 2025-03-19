İstanbul'da Avrupa'nın En Büyük Ayakkabı Fuarı Başladı

İstanbul'da Avrupa'nın En Büyük Ayakkabı Fuarı

72. Uluslararası Ayakkabı Moda (AYMOD) Fuarı, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İDMİB) desteğiyle düzenleniyor. Fuar, İstanbul Fuar Merkezi'nde katılımcılarına kapılarını açtı.

Katılım ve Beklentiler

Bu sezon 270 firmanın katıldığı fuarda, 29'u yabancı olmak üzere uluslararası düzeyde birçok marka sergiye yer alıyor. Katılımcı sayısının 5 bini yabancı, toplamda 20 bin kişi olması bekleniyor. Fuar, 2025-2026 sonbahar/kış koleksiyonlarını görmek isteyen profesyoneller için önemli bir buluşma noktası.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin Açıklamaları

Fuarın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Zor dönem geride kaldı. Enflasyon ve faiz oranları düştükçe, ikinci yarıda ihracatı destekleyici politikalar geliştireceğiz." diyerek sektörün geleceği hakkında olumlu umutlar beslediklerini ifade etti. Gültepe, deri ve deri mamulleri sektöründe üretimin kümelenmesi ve eylem planları oluşturulmasının önemine de değindi.

TASD Başkanı Berke İçten’in Değerlendirmeleri

TASD Başkanı Berke İçten ise, 30'dan fazla ülkeden 590'ı aşkın profesyonel alıcının fuarda yer aldığını belirterek, "Bu kış fuarında yoğun alım heyeti organizasyonu ile açılış yapıyoruz. Bu, sektör için büyük bir fırsat." dedi.

İthalata Dikkat Çekiyor

İçten, tamamen ithalata dayalı bölgelerde önlem alınmasının şart olduğunu ifade etti. Ayakkabı ithalatına uygulanan %10 ilave gümrük vergisinin önemli bir karar olduğunu söylerken, bu durumun ithalatı Frenlemekte etkili olacağını umduğunu belirtti.

Çakma Ayakkabılar Sorunu

İçten, "Çakma” olarak tabir edilen taklit ayakkabılara karşı acil tedbirlere ihtiyaç olduğunu vurguladı. "Geçen yıl 76 milyon çift ayakkabı ithal edildi, çakma ayakkabı üretimi ise 200 milyon çifte ulaştı. Bu sektör için büyük bir tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl düzenlenen Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, 22 Mart'ta sona erecek. Fuar sonrası firmalar ve alıcılar, fuarın internet sitesi üzerinden iş bağlantıları kurabilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın fuarın açılışına katılamayacağı ise belirtildi.

Avrupa'nın en büyük ayakkabı fuarı olma özelliği taşıyan 72. Uluslararası Ayakkabı Moda (AYMOD) Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Fuarın açılış programına katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, konuşma yaptı.

Avrupa'nın en büyük ayakkabı fuarı olma özelliği taşıyan 72. Uluslararası Ayakkabı Moda (AYMOD) Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Fuarın açılış programına katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, konuşma yaptı.