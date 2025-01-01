İstanbul'da Fiyat Artışları: Aralık Ayında Perakende ve Toptan Fiyatlar Yükseldi

İstanbul'da Fiyat Artışları Aralık Ayında Belirginleşti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, 2024 Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatlar %1,74, toptan fiyatlar ise %0,82 oranında arttı.

Yıllık Artış Oranları

İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre, önceki yılın aynı dönemine göre fiyat değişimlerinde Ücretliler Geçinme İndeksi %55,27, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise %40,64 artış gösterdi.

Konut Harcamalarında Rekor Artış

Aralık ayında, perakende fiyatlardaki artışın en yüksek olduğu alan konut harcamaları oldu. Konut harcamaları grubunda fiyat artışı %4,55 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Diğer harcama gruplarındaki artış oranları ise şu şekilde sıralandı:

Kültür, eğitim ve eğlence: %2,34

Ev eşyası: %1,13

Giyim: %1,05

Gıda: %0,93

Ulaştırma ve haberleşme: %0,77

Sağlık ve kişisel bakım: %0,54

Diğer harcamalar: %0,15

Toptan Fiyatlarda Dikkat Çeken Artışlar

Geçen ay toptan fiyatlarda ise en yüksek artış mensucat grubunda %4,26 olarak kaydedildi. Diğer artış oranları ise aşağıdaki gibidir:

İnşaat malzemeleri: %2,87

Yakacak ve enerji maddeleri: %2,74

Kimyasal maddeler: %1,35

Gıda maddeleri: %1,18

Madenler: %0,48

Buna karşın, işlenmemiş maddeler grubunda %3,61'lik bir azalış gözlemlendi.