İstanbul'da Fiyat Artışları: Aralık Ayında Perakende ve Toptan Fiyatlar Yükseldi

İstanbul'da Fiyat Artışları Aralık Ayında Belirginleşti
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, 2024 Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatlar %1,74, toptan fiyatlar ise %0,82 oranında arttı.
Yıllık Artış Oranları
İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre, önceki yılın aynı dönemine göre fiyat değişimlerinde Ücretliler Geçinme İndeksi %55,27, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise %40,64 artış gösterdi.
Konut Harcamalarında Rekor Artış
Aralık ayında, perakende fiyatlardaki artışın en yüksek olduğu alan konut harcamaları oldu. Konut harcamaları grubunda fiyat artışı %4,55 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Diğer harcama gruplarındaki artış oranları ise şu şekilde sıralandı:
- Kültür, eğitim ve eğlence: %2,34
- Ev eşyası: %1,13
- Giyim: %1,05
- Gıda: %0,93
- Ulaştırma ve haberleşme: %0,77
- Sağlık ve kişisel bakım: %0,54
- Diğer harcamalar: %0,15
Toptan Fiyatlarda Dikkat Çeken Artışlar
Geçen ay toptan fiyatlarda ise en yüksek artış mensucat grubunda %4,26 olarak kaydedildi. Diğer artış oranları ise aşağıdaki gibidir:
- İnşaat malzemeleri: %2,87
- Yakacak ve enerji maddeleri: %2,74
- Kimyasal maddeler: %1,35
- Gıda maddeleri: %1,18
- Madenler: %0,48
Buna karşın, işlenmemiş maddeler grubunda %3,61'lik bir azalış gözlemlendi.