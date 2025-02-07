İstanbul'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı Toplantısı

İstanbul’da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele eylem planını tartışmak üzere geniş kapsamlı bir toplantı düzenledi. Tarım ürünleri ve ekosisteme tehdit oluşturan bu zararlıya yönelik atılacak adımların belirlendiği toplantıya üniversiteler, garnizon komutanlığı, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Eylem Planının Detayları

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan taslak eylem planında, kahverengi kokarcaya karşı farklı mücadele yöntemlerinin, zararlının aktif ve pasif dönemlerine göre uygulanacağı belirtildi. Toplantıda, paydaşlara zararlının tanıtımıyla ilgili sunum yapıldı ve eylem planı tartışmaya açıldı.

Açıklamada, kahverengi kokarcaya karşı etkin bir mücadelenin sadece tarımsal bir konu olarak ele alınamayacağı, aynı zamanda gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretim için koordineli bir yaklaşımın gerekli olduğu vurgulandı.

İzleme ve Eğitim Faaliyetleri

2025-2027 yıllarını kapsamayan eylem planında, İstanbul Kahverengi Kokarca Mücadele Platformu oluşturulacak. Bu platform, paydaşlarla etkin çalışma grupları oluşturarak kamuoyunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Ayrıca, zararlının yayılış alanlarının belirlenmesi ve entegre mücadele adımlarının önemi üzerinde duruldu.

Özellikle Beykoz, Çekmeköy, Sarıyer ve Şile bölgelerinde kahverengi kokarca zararlısına sıkça rastlandığı belirtilirken, İzleme faaliyetleri çerçevesinde çeşitli alanlarda tuzaklar yerleştirildiği ifade edildi.

Sonuç ve Hedefler

Açıklamada, eylem planı ile periyodik toplantıların ve izleme çalışmalarının sürdürüleceği vurgulandı. Tarımsal üreticiler, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin etkin rol alacağı bu süreçle, zararlının kontrol altına alınması ve çevresel zararların minimize edilmesi hedefleniyor.