İstanbul'da Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Avro Güne Yükselişle Başladı

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları bugün itibarıyla yükseliş göstermekte. Dolar 35,2850 liradan, Avro ise 36,7680 liradan işlem açtı.

Döviz alış fiyatlarına göre dolar, 35,2830 liradan alınmakta ve 35,2850 liradan satılmaktadır. Avronun alış fiyatı ise 36,7660 lira bilgisinden işlem görerek, satış fiyatı 36,7680 lira olarak belirlendi.

Bir önceki gün kapanışta doların satış fiyatı 35,1850 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7180 lira seviyelerinde bulunmaktaydı.