İstanbul'da taşınmaz sahibi olmak isteyenler bu ilana bakmadan geçmesin! 898 metrekare taşınmaz satışta

Şile Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından toplamda 898 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz mahkemeden satışa çıkartılacak. Sizlerde İstanbul Şile’de taşınmaz sahibi olmak istiyorsanız kesinlikle kaçmaz nitelikteki bu fırsat için ilan.gov.tr üzerinden paylaşılan ilana bir göz atmalısınız. Muhammen bedeliyle satışa çıkartılacak olan bu taşınmaz için ilk açık artırma tarihi 18 Nisan 2024 olarak belirlendi. Şile’de uygun fiyatlı taşınmaz sahibi olmak isteyen vatandaşlar icradan satışa çıkartılan bu taşınmazı kesinlikle kaçırmamalı.

1.348,245 TL MUHAMMEN BEDELİYLE ŞİLE'DE TAŞINMAZ SATIŞTA

İstanbul'da uygun fiyatlarla taşınmaz sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Şile Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından duyuruldu. Memurluk tarafından paylaşılan detaylara göre İstanbul’un Şile ilçesinde 898 metrekare taşınmaz mahkemeden satışa çıkartıldı. Satış tarihlerinden muhammen bedeline kadar tüm detayların belli olduğu bu ilan kapsamında vatandaşlar Şile’de ki 898 metrekarelik taşınmazın sahibi olmak istiyorlarsa 1.348.245 TL’yi gözden çıkarmak durumundalar. Söz konusu olan bu muhammen bedeliyle yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için kaçmayacak fırsat ilan.gov.tr üzerinde yayınlandı.





18 NİSAN 2024 TARİHİNDE İLK AÇIK ARTTIRMA GERÇEKLEŞECEK

Satışa söz konusu olan Şile Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından satışı gerçekleştirilecek olan taşınmaz için birinci açık artırma başlangıç tarihi 18 Nisan 2024 saat 10:47 olarak belirlendi. Açık artırmanın bitiş tarihi 25 Nisan 2024 saat 10:47 olarak duyuruldu. Satışı gerçekleştirilecek 898 metre kare büyüklüğündeki taşınmaz için ikinci açık artırma da yapılacak. İkinci açık artırma başlangıç tarihi 14 Mayıs 2024 saat 10:47 olarak belirlenmişken artırmanın bitiş tarihi ise 21 Mayıs 2024 saat 10:47 olarak duyuruldu.