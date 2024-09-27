İstanbul İhracatçı Birlikleri 2024'te 7,7 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

İstanbul İhracatçı Birliklerinden Önemli Başarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), 2024 yılının ilk 8 ayında toplam 7 milyar 700 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,6’lık bir artışı temsil ediyor.

İhracatın Dağılımı ve Hedef Pazarlara Bakış

İİB, 20 bini aşkın üye firma ile 196 ülke pazarına ürün satışı gerçekleştirdi. Toplam ihracatın yüzde 5,2’si İİB’nin payı olarak kayıtlara geçti.

En Fazla İhracat Yaptığımız Ülkeler

İhracatın en büyük kısmı, Irak’a yapıldı; bu ülkeye 571 milyon dolar değerinde ürün gönderildi. Irak'tan sonra, Almanya, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya öne çıktığı diğer hedef pazarlar olarak belirlendi.

Özellikle, Almanya’ya fındık, yağlı tohumlar ve hububat gibi ürünler ihraç edildi. ABD ve Birleşik Krallık’a da çeşitli gıda ve mobilya ürünleri gönderildi.

AB Ülkeleri ile İhracat İlişkisi

İİB'nin ihracat yaptığı en büyük grup ise Avrupa Birliği ülkeleri. Bu ülkelere yapılan ihracat, önceki yıla göre yüzde 30,8’lik bir artış gösterdi ve toplam 1 milyar 970 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ağustos Ayı Performansı

2024 yılının ağustos ayında ise İİB, toplam 941,5 milyon dolar ihracat yaptı. Ağustos itibarıyla en fazla ihracat Irak, Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Rusya gibi ülkelere gerçekleştirildi.

Koordinatör Başkan'dan Açıklama

İİB Koordinatör Başkanı Kazım Taycı, "Yılın ilk 3 çeyreğini ihracat artışıyla kapatmayı öngörüyoruz. Ağustos ayında alt birliklerimizin ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam etti," şeklinde açıklamalarda bulundu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, bu başarıları ile Türk ekonomisine önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor.