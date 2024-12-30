İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatları Stabil Kalıyor

İstanbul Serbest Piyasasında Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2710, avro ise 36,8020 liradan satılıyor. Bu rakamlar, döviz kurlarındaki dalgalanmaların takip edilmesi açısından önemli bir veri sunuyor.

BIST 100 Endeksi İlk Yarısında Düşüş Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 azalışla 10.014,33 puana geriledi. Cuma günü 10.025,47 puandan kapanan endeks, bugüne 15,18 puan ve yüzde 0,15 yükselişle 10.040,66 puandan başlamıştı. Ancak, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,15 puan ve yüzde 0,11 azalarak 10.014,33 puana düştü.

Günün İlk Yarısında Endeks Performansı

Günün ilk yarısında endeks, en düşük 10.011,05 ve en yüksek 10.061,32 puanı gördü. Sanayi endeksi yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 0,07 ve teknoloji endeksi yüzde 0,69 yükseliş kaydetti. Mali endeks ise yüzde 0,02 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hissenin 51'i değer kazanırken, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding, Akbank ve Yapı Kredi Bankası yer aldı.

Uluslararası Piyasalarda Altın ve Petrol Fiyatları

Altının ons fiyatı 2.613 dolar ile işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 yükselişle 73,6 dolar seviyesine ulaştı. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0430, sterlin/dolar paritesi 1,2580 ve dolar/yen paritesi 157,90 düzeyinde bulunuyor.