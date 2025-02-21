İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Döviz piyasasında dolar 36,4060 lira, avro ise 38,2330 lira seviyesinden işlem görmeye başladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:01
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında dolar, 36,4060 liradan, avro ise 38,2330 liradan güne başladı. Yapılan işlemlere göre, doları 36,4040 liradan alan yatırımcılar, 36,4060 liradan işlemlerini kapatıyor. Avronun alım fiyatı ise 38,2310 lira olarak belirlenirken, satış fiyatı 38,2330 lira seviyesindedir.

Dünkü Veriler

Önceki gün döviz fiyatları ise dolarda 36,3170 lira, avroda ise 37,9390 lira olarak kaydedilmişti. Bugünkü artış, piyasadaki dalgalanmalara karşı dikkat çekiyor.

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