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İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Ne Kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 35,7590 lira, avro ise 37,3510 lira olarak işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:04
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Ne Kadar?

İstanbul Serbest Pusika Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları yeni güne dolar ve avro ile başladı. Bugün dolar, 35,7590 liradan işlem görmekte, avro ise 37,3510 lira seviyesine yükseldi.

Döviz Alım ve Satım Fiyatları

Serbest piyasada 35,7570 liradan alınan dolar, 35,7590 lira üzerinden satılmakta. Avro ise 37,3490 liradan alınırken, satış fiyatı 37,3510 lira olarak belirlendi.

Dünki Fiyatlarla Karşılaştırma

Dün doların satış fiyatı 35,7350 lira, avronun satış fiyatı ise 37,6310 lira olmuştu. Fiyatlardaki bu değişiklikler yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken bir durum oluşturuyor.

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