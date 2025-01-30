İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

Döviz Piyasasında Güne Başlangıç

İstanbul serbest piyasada dolar 35,7940 liradan, avro ise 37,3050 liradan işlem görerek güne başladı.

Döviz Fiyatları Detayları

Serbest piyasada 35,7920 liradan alınan dolar, 35,7940 liradan satılmaktadır. Öte yandan, 37,3030 lira üzerinden alınan avronun satış fiyatı ise 37,3050 lira olarak belirlenmiştir.

Önceki Günle Karşılaştırma

Dün, doların satış fiyatı 35,7790 lira, avro ise 37,1930 lira olarak kaydedilmişti. Bugün itibarıyla döviz kurları arasındaki dalgalanma dikkat çekici bir seyir izliyor.