İstanbul Ticaret Odası'ndan Çalışma Hayatına Yönelik Talepler

İTO'dan Çalışma Hayatına Dair Talepler

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türk çalışma hayatına ilişkin iş dünyasının taleplerini gündeme getirdi. Avdagiç, istihdamı koruma, iş mahkemelerinde zamanaşımı süreleri ve diğer önemli başlıklar hakkında görüşlerini paylaştı.

İş Dünyasının Öncelikleri

Avdagiç, İTO’nun Türkiye'nin en büyük işveren temsilcisi olduğunu belirterek, iş dünyasının taleplerini 12 maddede özetledi. Bu taleplerin başında İş Kanunu'nun "ekonomi dostu" bir şekilde güncellenmesi yer alıyor.

Kısa Çalışma Ödeneği ve Yemek Bedeli İstisnası

"Ekonomik şartlar nedeniyle istihdamını koruması gereken firmalar için kısa çalışma ödeneğinin daha esnek bir şekilde kullanılması gerektiğine inanıyoruz," diyen Avdagiç, ayrıca Gelir Vergisi ve SGK priminden muaf tutulan yemek bedeli istisnasının güncellenmesinin faydalı olacağını ifade etti.

Diğer Talepleri Sıraladı

İTO Başkanı, iş mahkemelerindeki alacak ve tazminat davalarına ilişkin zamanaşımı sürelerinin 1 yılla sınırlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, sigortalıların işten ayrılmalarında sağlanan istihdam teşvik ve desteklerinin geri alınmaması gerektiğini belirtti.

Yabancı İstihdamı ve SGK Denetimleri

Yabancı çalışanlar için 'bir yabancı için 5 Türk işçi' istihdamı koşullarının kolaylaştırılması gerektiğini ifade eden Avdagiç, sosyal güvenlik denetimlerinin randevulu yapılmasının yararlı olacağını belirtti.

Emekli Aylıklarında Yapılması Gereken Düzenlemeler

2025'te olması beklenen emekli aylıklarındaki %34'lük kaybın önüne geçmek için aylık bağlanma sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunan Avdagiç, aynı zamanda bağımsız çalışanların sosyal güvenlik haklarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Mesleki Eğitim Programları

Son olarak, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programının güçlendirilmesi ve işbaşı eğitim programlarında sağlanan cep harçlıklarının artırılmasının teşvik edici rol oynayacağını belirtti.