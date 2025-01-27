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İstanbul Üniversitesi ve GYİAD'dan Yapay Zeka Laboratuvarı Hamlesi

İstanbul Üniversitesi ve GYİAD işbirliğiyle yapay zeka laboratuvarı açıldı, eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle sektörle akademi bir araya geliyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 18:46
İstanbul Üniversitesi ve GYİAD'dan Yapay Zeka Laboratuvarı Hamlesi

İstanbul Üniversitesi ve GYİAD İşbirliğiyle Yapay Zeka Laboratuvarı Açıldı

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış etkinliğinde, Yapay Zeka Laboratuvarı resmi olarak hizmete girdi. Bu laboratuvar, İstanbul Üniversitesi ile Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) işbirliğinde oluşturuldu ve akademik ile iş dünyasını buluşturmayı hedefliyor.

Yapay Zeka Alanında Uygulamalı Çalışmalar

GYİAD tarafından yapılan açıklamada, laboratuvar kapsamında yapay zeka ile ilgili araştırma projeleri, eğitim ve sertifika programları düzenleneceği, ayrıca konuk konuşmacıların katılımıyla etkinlikler gerçekleştirileceği belirtildi. GYİAD üyelerine danışmanlık hizmetleri sunularak, eğitim temelli işbirlikleri yapılarak dernek üyelerinin fakülte etkinliklerine katılımı sağlanacak.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Desteklenecek

İstanbul Üniversitesi Bilişim ve Bilgisayar Teknolojileri Fakültesi akademisyenleri, GYİAD etkinliklerine katkıda bulunarak karşılıklı işbirliği ile yapay zekaya yönelik araştırma projeleri yürütülecek. Gelecekte, bilişim farkındalığı, dijital dönüşüm ve yapay zeka konularında ortak seminerler ve çalıştaylar düzenlenmesi planlanıyor.

Prof. Dr. Zülfikar'ın Vurgusu

Yapılan açılışta bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Zülfikar, "Üniversite olarak sahada olmaya ve uygulamanın içinde yer almaya özen gösteriyoruz" ifadesini kullandı. Zülfikar, yapay zeka laboratuvarının iş dünyasıyla akademik entegrasyonu sağlayarak hem akademisyenler hem de öğrenciler için önemli fırsatlar sunacağını belirtti.

GYİAD Başkanı Özer'den Açıklama

GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özer, yapay zekanın gelecekteki önemine dikkat çekerek, İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir kurumla işbirliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Özer, "Akademi-STK-özel sektör işbirliğiyle büyük katkı yapmasını planladığımız Yapay Zeka Laboratuvarı sayesinde Türk iş dünyasının bu alandaki gelişimleri gerçekleştirmesi sağlanacaktır" değerlendirmesini yaptı.

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