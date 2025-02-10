İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları: Cuma ve Bugün Karşılaştırması

Döviz Kurları Üzerine Güncel Veriler
İstanbul ve Ankara'da serbest piyasada döviz ticareti yapmak isteyenler için önemli bir güncel veriyi sunuyoruz. Farklı döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, Cuma günü ile bugünkü verilere göre değişiklik göstermiştir.
İstanbul Döviz Kurları
Cuma Günü:
- ABD Doları: Alış - 35,9800 | Satış - 35,9810
- Avro: Alış - 37,3200 | Satış - 37,3210
- Sterlin: Alış - 44,7600 | Satış - 44,7700
- İsviçre Frangı: Alış - 39,6000 | Satış - 39,6100
Bugün:
- ABD Doları: Alış - 35,9930 | Satış - 35,9940
- Avro: Alış - 37,1510 | Satış - 37,1520
- Sterlin: Alış - 44,5600 | Satış - 44,5700
- İsviçre Frangı: Alış - 39,5400 | Satış - 39,5500
Ankara Döviz Kurları
Cuma Günü:
- ABD Doları: Alış - 35,9500 | Satış - 36,0300
- Avro: Alış - 37,2800 | Satış - 37,3600
- Sterlin: Alış - 44,7000 | Satış - 44,9100
Bugün:
- ABD Doları: Alış - 35,9630 | Satış - 36,0430
- Avro: Alış - 37,1110 | Satış - 37,1910
- Sterlin: Alış - 44,5000 | Satış - 44,7100
Yukarıda belirtilen veriler, döviz yatırımcıları ve alışveriş yapanlar için piyasa trendlerini analiz etmede yardımcı olacaktır. Fiyatların dalgalanması, döviz piyasasındaki genel eğilimlerin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.