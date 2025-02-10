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İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları: Cuma ve Bugün Karşılaştırması

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarında Cuma ve Bugün alış ve satış fiyatları yayınlandı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 17:25
İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları: Cuma ve Bugün Karşılaştırması

Döviz Kurları Üzerine Güncel Veriler

İstanbul ve Ankara'da serbest piyasada döviz ticareti yapmak isteyenler için önemli bir güncel veriyi sunuyoruz. Farklı döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, Cuma günü ile bugünkü verilere göre değişiklik göstermiştir.

İstanbul Döviz Kurları

Cuma Günü:

  • ABD Doları: Alış - 35,9800 | Satış - 35,9810
  • Avro: Alış - 37,3200 | Satış - 37,3210
  • Sterlin: Alış - 44,7600 | Satış - 44,7700
  • İsviçre Frangı: Alış - 39,6000 | Satış - 39,6100

Bugün:

  • ABD Doları: Alış - 35,9930 | Satış - 35,9940
  • Avro: Alış - 37,1510 | Satış - 37,1520
  • Sterlin: Alış - 44,5600 | Satış - 44,5700
  • İsviçre Frangı: Alış - 39,5400 | Satış - 39,5500

Ankara Döviz Kurları

Cuma Günü:

  • ABD Doları: Alış - 35,9500 | Satış - 36,0300
  • Avro: Alış - 37,2800 | Satış - 37,3600
  • Sterlin: Alış - 44,7000 | Satış - 44,9100

Bugün:

  • ABD Doları: Alış - 35,9630 | Satış - 36,0430
  • Avro: Alış - 37,1110 | Satış - 37,1910
  • Sterlin: Alış - 44,5000 | Satış - 44,7100

Yukarıda belirtilen veriler, döviz yatırımcıları ve alışveriş yapanlar için piyasa trendlerini analiz etmede yardımcı olacaktır. Fiyatların dalgalanması, döviz piyasasındaki genel eğilimlerin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

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