İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları: Cuma ve Bugün Karşılaştırması

Döviz Kurları Üzerine Güncel Veriler

İstanbul ve Ankara'da serbest piyasada döviz ticareti yapmak isteyenler için önemli bir güncel veriyi sunuyoruz. Farklı döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, Cuma günü ile bugünkü verilere göre değişiklik göstermiştir.

İstanbul Döviz Kurları

Cuma Günü:

ABD Doları: Alış - 35,9800 | Satış - 35,9810

Avro: Alış - 37,3200 | Satış - 37,3210

Sterlin: Alış - 44,7600 | Satış - 44,7700

İsviçre Frangı: Alış - 39,6000 | Satış - 39,6100

Bugün:

ABD Doları: Alış - 35,9930 | Satış - 35,9940

Avro: Alış - 37,1510 | Satış - 37,1520

Sterlin: Alış - 44,5600 | Satış - 44,5700

İsviçre Frangı: Alış - 39,5400 | Satış - 39,5500

Ankara Döviz Kurları

Cuma Günü:

ABD Doları: Alış - 35,9500 | Satış - 36,0300

Avro: Alış - 37,2800 | Satış - 37,3600

Sterlin: Alış - 44,7000 | Satış - 44,9100

Bugün:

ABD Doları: Alış - 35,9630 | Satış - 36,0430

Avro: Alış - 37,1110 | Satış - 37,1910

Sterlin: Alış - 44,5000 | Satış - 44,7100

Yukarıda belirtilen veriler, döviz yatırımcıları ve alışveriş yapanlar için piyasa trendlerini analiz etmede yardımcı olacaktır. Fiyatların dalgalanması, döviz piyasasındaki genel eğilimlerin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.