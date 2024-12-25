İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar

Döviz Kurları Güncellemesi
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şu şekildedir:
İstanbul
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|35,2550
|35,2560
|Avro
|36,8370
|36,8380
|Sterlin
|44,2900
|44,3000
|İsviçre Frangı
|39,1600
|39,1670
Ankara
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|35,2250
|35,3050
|Avro
|36,7950
|36,8770
|Sterlin
|44,2300
|44,4400
Yukarıda belirtilen döviz fiyatları, piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Yatırımcıların bu verileri dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları önemlidir.