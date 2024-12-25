DOLAR
35,18 -0,27%
EURO
36,62 -0,1%
ALTIN
2.966,7 -0,28%
BITCOIN
3.464.368,76 -1,2%

İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurlarında son durum ve fiyatlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:26
İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar

Döviz Kurları Güncellemesi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şu şekildedir:

İstanbul

Döviz TürüAlışSatış
ABD Doları35,255035,2560
Avro36,837036,8380
Sterlin44,290044,3000
İsviçre Frangı39,160039,1670

Ankara

Döviz TürüAlışSatış
ABD Doları35,225035,3050
Avro36,795036,8770
Sterlin44,230044,4400

Yukarıda belirtilen döviz fiyatları, piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Yatırımcıların bu verileri dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları önemlidir.

İLGİLİ HABERLER

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilerin yüreğine su serpen zam haberi geldi! Yeni rakam oh çektirecek
2
HONOR Magic V3: Yenilikçi Teknoloji ve Şıklık Bir Arada
3
Ticaret Bakanlığı 15 Uzman Yardımcısı Alım İlanı!
4
Antalya'da İklim Krizi ve Enerji Dönüşümü Üzerine Önemli Değerlendirmeler Yapıldı
5
İstanbul Sanayi Odası'ndan Enflasyon ve Yatırımlar Üzerine Önemli Açıklamalar
6
İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar
7
Rusya'da Bitcoin ile Uluslararası Ödemelere Geçiş Yapıldı

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek