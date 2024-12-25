İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar

Döviz Kurları Güncellemesi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şu şekildedir:

İstanbul

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 35,2550 35,2560 Avro 36,8370 36,8380 Sterlin 44,2900 44,3000 İsviçre Frangı 39,1600 39,1670

Ankara

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 35,2250 35,3050 Avro 36,7950 36,8770 Sterlin 44,2300 44,4400

Yukarıda belirtilen döviz fiyatları, piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Yatırımcıların bu verileri dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları önemlidir.