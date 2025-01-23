İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncel Verileri

Döviz Kurları Güncel Durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları belirlendi. İşte bu fiyatlar:
İstanbul
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|35,6490
|35,6500
|Avro
|37,1450
|37,1460
|Sterlin
|43,9650
|43,9750
|İsviçre Frangı
|39,3200
|39,3300
Ankara
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|35,6190
|35,6990
|Avro
|37,1050
|37,1850
|Sterlin
|43,9050
|44,1150
Yukarıdaki veriler, İstanbul ve Ankara'daki serbest piyasa döviz kurlarının güncel durumunu yansıtmaktadır.