İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncel Verileri

Döviz Kurları Güncel Durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları belirlendi. İşte bu fiyatlar:

İstanbul

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 35,6490 35,6500 Avro 37,1450 37,1460 Sterlin 43,9650 43,9750 İsviçre Frangı 39,3200 39,3300

Ankara

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 35,6190 35,6990 Avro 37,1050 37,1850 Sterlin 43,9050 44,1150

Yukarıdaki veriler, İstanbul ve Ankara'daki serbest piyasa döviz kurlarının güncel durumunu yansıtmaktadır.