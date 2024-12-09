İstanbul ve Ankara Döviz Kurları: Cuma ve Bugün Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alım satımında fiyatlar sürekli değişim göstermektedir. Cuma günü ile bugün (Pazartesi) itibarıyla döviz türlerinin alış ve satış fiyatları şu şekildedir:
İstanbul Döviz Kurları
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|34,7790
|34,7800
|Avro
|36,9120
|36,9130
|Sterlin
|44,5190
|44,5260
|İsviçre Frangı
|39,7590
|39,7630
Ankara Döviz Kurları
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|34,7490
|34,8290
|Avro
|36,8720
|36,9520
|Sterlin
|44,4590
|44,6690
Yatırımcılar ve ekonomik göstergeler ışığında, döviz kurları üzerinde etkili olan faktörleri takip etmek önem arz etmektedir.