İstanbul ve Ankara Döviz Kurları: Cuma ve Bugün Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alım satımında fiyatlar sürekli değişim göstermektedir. Cuma günü ile bugün (Pazartesi) itibarıyla döviz türlerinin alış ve satış fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Döviz Kurları

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 34,7790 34,7800 Avro 36,9120 36,9130 Sterlin 44,5190 44,5260 İsviçre Frangı 39,7590 39,7630

Ankara Döviz Kurları

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 34,7490 34,8290 Avro 36,8720 36,9520 Sterlin 44,4590 44,6690

Yatırımcılar ve ekonomik göstergeler ışığında, döviz kurları üzerinde etkili olan faktörleri takip etmek önem arz etmektedir.