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İstanbullular eyvah eyvah diyecek! Fiyatı her semtte farklı

İstanbul simidinde artış! Gramaj farkı yok! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.04.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 18:53
İstanbullular eyvah eyvah diyecek! Fiyatı her semtte farklı

Zam haberleri gelmeye devam ediyor. Her gün yeni bir zamla başlıyor. Şimdi de simide zam geldi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİMİDE ZAM GELDİ

İstanbul'da simit fiyatları ilçelere göre değişiklik göstermektedir. Ağırlıkta da hiçbir fark yok. Bazı simit mağazalarında tanesi 15 TL'den simit satışına başlandı. Bu da simitin fiyatının %50 artması anlamına geliyor. Herkesin her gün yediği simitlere ulaşmak zorlaştı. Ekonomik krizin hızla yayılmasıyla birlikte tüm ürünlerin artan fiyatları insanların cebini yakmaya devam ediyor. Maaşı artmasına rağmen maaş cebine girmeden yok oluyor. Türkiye'deki tüm bu fiyat artışlarının arkasındaki en temel etken yüksek enflasyondur. Mart ayında yıllık enflasyon oranı %68,50 olarak açıklandı. Enflasyonun yükselişini sürdürmesi fiyatlardaki yükselişi destekliyor. Nisan ayı enflasyon istatistikleri 3 Mayıs Cuma günü mercek altında olacak. Piyasa yorumcuları enflasyonun mayıs ayında zirveye ulaşacağını belirtiyor. Bu da yeni artışların kapısını aralıyor. Son zamanlarda yaşanan ekonomik kriz günlük hayatın vazgeçilmezi olan simit fiyatlarına da yansıyor. İstanbul'da simit fiyatının 15 TL'ye yükselmesi krizin boyutunu ve halkın satın alma gücünü nasıl etkilediğini gösteriyor. 

Simide Zam Geldi

Simidin fiyatının 15 TL'ye yükselmesi, asgari ücretle çalışan pek çok insan için ciddi bir bütçe kalemi haline geldi. Simit fiyatlarındaki bu artış ancak Türkiye'deki ekonomik krizin göstergesi olarak gösterilebilir. 26 Nisan Cuma günü simit tanesi sadece 15TL'den satışa sunulacak. İlçeden ilçeye değişiklik gösteren bu fiyatlar her geçen gün vatandaşları şaşırtıyor. Un İşleri Esnaf Odası'nın verilerine göre 100 gram simit hâlâ 10 TL'den satılıyor. Ancak fiyatlar sokaktaki simitçiye göre değişiyor. Yenibosna'daki sokak simitçileri ise fiyat artışından memnun olmadıklarını ve bunun halkı utandırdığını söyledi. Diğer simitçilerden farklı olmasının sebebinin ise fiyat artışı talepleri olduğu, bu talepler doğrultusunda bazı mağazaların kârını artırmak amacıyla yön ve fiyat değişikliği yaptığı belirtildi. Son dönemde Ankara'da simit fiyatları çok tartışılıyor. Ankara Simitçiler Odası'nın simitin orijinal fiyatına yüzde 20 oranında kâr ekleyerek, ardından ikinci kez yüzde 35 kâr ekleyerek simit fiyatını 15 liraya çıkardığı ortaya çıktı.

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İstanbullular eyvah eyvah diyecek! Fiyatı her semtte farklı

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