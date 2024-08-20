İsveç Merkez Bankası Faizi Düşürdü

İsveç Merkez Bankası Faizinde Kesinti

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), politika faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 3,50 seviyesine çekti. Banka tarafından yapılan açıklamada, bu kararın ülkenin ekonomik durumu ve enflasyon hedefleri çerçevesinde alındığı ifade edildi.

Enflasyon Hedefleri ve Gelecek Beklentileri

Açıklamada, enflasyonun mevcut seviyelerde seyretmesi durumunda, bu yıl içerisinde politika faizinin iki veya üç kez daha indirilebileceği belirtildi. Ekonomik verilere göre, enflasyonun hedefe yakın seyrettiği ve bu durumun biraz daha uzun vadede devam edebileceği öngörülmekte.

Ekonomik Büyüme ve İş Gücü Piyasası

Ayrıca, ülkede ekonomik büyümenin zayıf seyrettiği, iş gücü piyasasında bir durgunluk yaşandığı kaydedilse de, işsizlik oranında büyük bir artış beklenmediği vurgulandı.

Belirsizlikler ve Riskler

Açıklamada, enflasyon görünümünün belirsiz olduğu ve çeşitli risk unsurlarının bulunduğu ifade edildi. Özellikle, jeopolitik durumlar, İsveç'teki ve yurt dışındaki ekonomik faaliyetler ile İsveç kronunun değerindeki dalgalanmalar gibi etmenlerin, enflasyon üzerinde etkisi olabileceği ve bu durumun para politikasında değişikliklere yol açabileceği vurgulandı.