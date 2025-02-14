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İTO Başkanı Avdagiç: Enflasyon Yüzde 42’ye Düştü, Kısa Sürede Sonuç Almayı Umuyoruz

İTO Başkanı Avdagiç, ocak ayı itibarıyla enflasyonun yıllık 23 puan düşerek yüzde 42 seviyesine inmesini önemli bir başarı olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:59
İTO Başkanı Avdagiç: Enflasyon Yüzde 42’ye Düştü, Kısa Sürede Sonuç Almayı Umuyoruz

Enflasyon Değerlendirmesi: Yüzde 42 Seviyesi Önemli Bir Sonuç

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ocak ayı itibarıyla enflasyonun yıllık bazda 23 puanlık bir düşüşle yüzde 42 seviyesine inmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Avdagiç, 20 ay süren enflasyonla mücadelede kısa sürede sonuç alınacağını umduklarını ifade etti.

Ateşkes ve Onurlu Barış Temennisi

İTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avdagiç'in şubat ayı meclis toplantısındaki görüşlerine de yer verildi. Avdagiç, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin kalıcı hale gelmesi dileğini iletti. Ancak, İsrail ve ABD tarafından yapılan son açıklamalar nedeniyle iyimserliklerinin azaldığını vurguladı.

Avdagiç, "Filistin topraklarında son 70-80 yıldır süren bir oldu bitti yapılması, Ortadoğu’ya barış değil yeni katliamlar ve savaşlar getirecektir" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İki Devletli Çözümün Önemi

Avdagiç, tarihi sürgünler yaşayan bir ulusun Filistinlileri ana vatanlarından sürgün etme planını düşündüğünde korkunç bir ironi olduğuna dikkat çekti. "Barışın adresi bellidir, iki devletli çözümdür" diyerek, Filistin topraklarının ebediyen Filistinlilere ait olduğuna inandığını vurguladı.

Enflasyonla Mücadele ve Küresel Ekonomik Zorluklar

Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının Türkiye ekonomisinde çok önemli bir gündem maddesi olmaya devam ettiğini belirten Avdağic, TÜFE'nin ocak ayında yüzde 42'ye gerilediğini ve Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini %21'den %24'e yükselttiğini hatırlattı.

Avdagiç, "Bu revizyon, Merkez Bankası adına şeffaflık ve veriye dayalı gerekli bir güncelleme olarak görülüyor" diyerek, dezenflasyon programına güven açısından yukarı yönlü güncellemelerin arzu edilmediğini belirtti.

21. yüzyılda Çin'in küresel ekonomik bir süper güç olarak ortaya çıkışının, uluslararası ilişkileri kökten dönüştürdüğünü söyleyen Avdağic, “Dünya ekonomisi artık küreselleşme karşıtı bir sürece girmiş görünüyor” ifadelerini kullandı. Uzmanların yeni ticaret savaşlarının Türkiye ekonomisine etkileri hakkında farklı yorumlar yaptığını da dile getirdi.

Avdagiç, “ABD’nin Çin ve Avrupa Birliği’nden ithalata ilave vergi getirmesinin, Türkiye’nin ABD’ye ihracatına olumlu katkılar sağlaması bekleniyor” dedi. Ancak Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin geleceğine yönelik kesin bir öngörüde bulunmanın zaman alacağını ifade etti.

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