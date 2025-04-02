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İTO Başkanı Avdagiç'ten Ekonomik Boykot Çağrılarına İtiraz

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomik boykot çağrılarına karşı çıkarak Türkiye'nin yerli ekonomisine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 00:44
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 00:44
İTO Başkanı Avdagiç'ten Ekonomik Boykot Çağrılarına İtiraz

İTO Başkanı Avdagiç'ten Ekonomik Boykot Eleştirisi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, son günlerde artan ekonomik boykot çağrılarına karşı etkili bir açıklama yaptı. Avdagiç, bu tür çağrıların yanlış olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yerli ve bağımsız ekonomisinin ürünü ve istihdam kaynağı olan şirketlerine saldırılamaz," dedi.

Boykotlar Ülkeye Zarar Verir

Avdagiç, yolsuzluk soruşturması sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan boykot çağrılarına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bizi biz ve bir yapan değerlerimize sahip çıkmamız gereken günlerden geçiyoruz. Şirketlerimiz bu değerlerimizin başında gelir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin aklıselim bir ülke olduğunu vurgulayan Avdagiç, bu tür kısır siyasi çatışmalara meydan vermemek gerektiğini dile getirdi. "Kaybedenin Türkiye'nin şirketleri, Türkiye'nin ekonomisi, 86 milyon vatandaşımızın fedakarlığıyla oluşturduğu üretim birikimi olmasına izin vermemeliyiz," dedi.

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