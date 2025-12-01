İznik'te Tarladan 10 TL'ye Düşen Brokoli Pazarda 70 TL'ye Satılıyor

İznik'te tarladan 10 liraya düşen brokoli pazarda 70 liraya satılıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde tarlada kilosu 10 ila 20 lira arasında satılan brokolinin, 500-700 gram gelen tanesi 50 kilometre ötede Bursa merkezde 70 liraya satılıyor. Geçen haftalarda havanın ılıman gitmesi ve lodosun etkisiyle brokoli kısa sürede olgunlaşarak bolluk gösterdi ve tarladaki fiyatlar geriledi.

Üretim ve mağduriyet

Tarımsal üretimde önde gelen İznik'te yıllık brokoli üretimi genellikle 5 ila 6 bin ton arasında değişiyor. Artan maliyetlere rağmen geçen yılın altında fiyattan ürün satmak zorunda kalan İznik çiftçileri mağduriyet yaşıyor. Çiçekli Mahallesi'nde sebze üretimiyle geçimini sağlayan üreticiler, dip yapan fiyatlar yüzünden çaresiz kaldıklarını ifade ediyor.

Çiçekli Mahallesi Muhtarı Davut Kocabaş, 15 yıldır hem üretip hem de tüccarlık yaptığını belirterek fiyatlardaki aşağı yönlü hareketler nedeniyle çiftçilerin zarar ettiğini vurguladı ve bu yıl Bursa dışındaki bölgelerde de brokoli ekimlerinin fazla olduğunu söyledi.

Pazardaki fahiş fark

Kocabaş'a göre tarladan kilosu 10-20 lira olan brokoli, nakliye ve aracılar devreye girdiğinde hale ulaşırken kilosu 30 liraya kadar çıkabiliyor; tezgâhta ise tanesi 60-70 liraya satılıyor. 'Biri 500-700 gram gelen tanesi tarladan 5 liraya çıkarken tezgâhta 14 kata ulaşabiliyor ve tüketiciye 70 liradan satılıyor' dedi. Kocabaş, bazı yerlerde daha yüksek fiyatlara rastlandığını ve fahiş kar uygulamalarına karşı önlem alınması gerektiğini belirtti.

Lodos piyasaya arzı artırdı

Kocabaş, fiyatların dip yapmasında lodosun da etkili olduğunu söyleyerek, 'Bir ayda hasat edilmesi gereken ürün bir haftada olgunlaştı. Ürün hızlı gelişti ve çiftçi zorunlu hasat yaptı. Piyasaya birden fazla ürün girince fiyatlar en dip seviyesini gördü ancak tüketiciye bu durum tam olarak yansımadı' ifadelerini kullandı.

