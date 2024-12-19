Japonya Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Bıraktı

Japonya Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Japonya Merkez Bankası (BoJ), piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 0,25 seviyesinde sabit bıraktı. Banka, bugün gerçekleştirdiği para politikaları toplantısında bu önemli kararı duyurdu.

Oylama Sonucu ve Ekonomik Değerlendirme

Banka yetkilileri, 1'e karşı 8 oy çokluğuyla politika faizinin yüzde 0,25 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdi. Ancak bir üye, enflasyonist risklerin arttığı gerekçesiyle faiz oranlarının yüzde 0,5'e çıkarılmasını önerdi.

Karar metninde, Japonya ekonomisinin ılımlı bir toparlanma sürecinde olduğu belirtilirken, bazı alanlarda zayıflıkların gözlemlendiği ifade edildi. İhracat ve sanayi üretiminin genel olarak durağan seyretmesi dikkat çekici oldu.

Şirket Karları ve Tüketim Durumu

Metinde, şirket karlarının iyileşme eğilimi gösterdiği ve iş dünyasının genel çerçevede iyimser kaldığı aktarıldı. Ayrıca, sabit iş yatırımlarında ılımlı bir artış gözlemlendi. İstihdam ve gelirlerde de ılımlı bir iyileşme yaşandığı ifade edildi.

Bununla birlikte, özel tüketimin fiyat artışları ve diğer faktörlerin etkisine rağmen sınırlı oranda çoğaldığı kaydedildi. Konut yatırımlarının ise nispeten zayıf kaldığı vurgulandı.

Enflasyon Beklentileri ve Ekonomik Görünüm

Karar metninde, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıllık artış oranının son dönemde yüzde 2,0-2,5 aralığında gerçekleştiği hatırlatıldı. Hizmet fiyatlarının ise ücret artışları gibi faktörlere bağlı olarak ılımlı şekilde artmaya devam ettiği ifade edildi.

İthalat fiyatlarındaki önceki dönem kaydedilen artışların tüketici fiyatlarına etkisinin azaldığı belirtildi. Ancak enflasyon beklentilerinin az da olsa yükseldiği dile getirildi.

Son olarak, Japonya ekonomisinin destekleyici finansal koşullarla kademeli güçlenmeye devam etmesi ve potansiyel büyüme oranının üzerinde bir hızda büyümesi muhtemel olduğu vurgulandı. Özellikle döviz kuru gelişmelerinin firmaların fiyat ve üretim artışlarında daha belirgin bir rol oynaması bekleniyor.