Johnson & Johnson, ABD Yatırımlarını 55 Milyar Doları Geçirecek

Johnson & Johnson, önümüzdeki 4 yılda ABD'de 55 milyar dolardan fazla yatırımı hedefliyor. Bu, önemli bir büyüme anlamına geliyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:39
Johnson & Johnson, ABD Yatırımlarını 55 Milyar Doları Geçirecek

Johnson & Johnson, ABD Yatırımlarını 55 Milyar Doları Geçirecek

ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson, önümüzdeki dört yıl içerisinde 55 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Bu yatırımlar, üretim, araştırma-geliştirme ve teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek.

Yatırım Artışı ve Yeni Tesisler

Şirketten yapılan açıklamada, yapacağı yatırımın, önceki dört yıla kıyasla %25'lik bir artışı temsil ettiği vurgulandı. Bu yatırım kapsamında, North Carolina eyaletinde temeli atılan yeni tesisin yanı sıra üç yeni ileri üretim tesisi de yer alacak. Ayrıca, mevcut tesislerin genişletilmesi de planlar arasında bulunuyor.

AR-GE Altyapısı ve Yeni Teknolojiler

Açıklamada, onkoloji, nörobilim, immünoloji, kardiyovasküler hastalıklar ve robotik cerrahi gibi kritik alanlarda tedaviler geliştirmek amacıyla kapsamlı AR-GE altyapısına yönlendirilmesi beklenen kaynaklar da duyuruldu. Bunun yanı sıra, ilaç keşif ve geliştirme süreçlerini hızlandırmak, iş gücü eğitimini desteklemek ve iş operasyonlarını iyileştirmek için artırılmış teknoloji yatırımları da planlandığı belirtildi.

Ekonomik Etki

Johnson & Johnson'ın bu artan yatırımlarla birlikte, ABD'deki yıllık ekonomik etkisinin 100 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Bu, şirketin sektördeki güçlü konumunu daha da güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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