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Juzdan ile Alışverişte Yeni Bir Dönem: Anında Kredi İmkanı

Juzdan uygulaması, fiziksel mağazalarda QR kod ile anında alışveriş kredisi sunarak kullanıcılarına finansal esneklik sağlıyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:35
Juzdan ile Alışverişte Yeni Bir Dönem: Anında Kredi İmkanı

Juzdan Uygulaması ile Alışveriş Kredisi Dönemi Başlıyor

Akbank, yeni nesil ödeme platformu Juzdan ile alışveriş kredisi imkanını genişletti. Artık Juzdan kullanıcıları, fiziksel mağazalarda QR kod okuyarak alışveriş kredisi ile ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Akbank tarafından yapılan açıklamada, Juzdan uygulamasının 50 binden fazla fiziksel noktada internet alışverişlerinde sunduğu kredi seçeneği ile kullanıcıların ödemelerde esneklik yaşamalarına olanak tanıdığı belirtildi. Juzdan, kullanıcıların Akbank POS'u bulunan anlaşmalı işletmelerde alışveriş yaparken kasada QR kod okutarak anında finansman başvurusunda bulunmalarını sağlıyor.

Müşteri Deneyimini Ön Planda Tutan Çözümler

Akbank Ödeme Sistemleri Bölüm Başkanı Yasin Mengüllüoğlu, Juzdan uygulaması aracılığıyla yenilikçi çözümler sunarak kullanıcıların alışveriş deneyimlerini zenginleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Mengüllüoğlu, "Juzdan'ın bu vizyonu, Türkiye genelindeki kullanıcılara modern, esnek ve kolay bir ödeme deneyimi sunma amacını taşıyor. Bu özellik, kullanıcıların alışveriş anında kolayca finansman sağlamalarına ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarına olanak tanıyor," dedi.

Ayrıca, Akbank yeni ödeme fonksiyonu ile kullanıcılarına özel bir kampanya da başlattı. 31 Ağustos'a kadar Juzdan üzerinden kredi kullanılarak yapılan 2 bin 500 lira ile 150 bin lira arasındaki alışverişlerde 500 lira chip-para kazanmak mümkün. Bu kampanya, hem online hem de fiziksel mağazalardan yapılacak alışverişlerde geçerli olacak.

Sonuç olarak, Juzdan uygulaması ile alışveriş kredisi başvurusu yapma imkanı sağlayarak, kullanıcıların alışveriş deneyimlerini daha esnek ve akıcı hale getiriyor.

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