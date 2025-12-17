Kadooğlu Yağ, İhracatın Yıldızları 2025'te 7. sırada

Gaziantep merkezli şirket ulusal ve uluslararası pazarlardaki gücünü yeniden kanıtladı

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Kadooğlu Yağ, İhracatın Yıldızları 2025 Ödül Töreni'nde gösterdiği üstün performansla 7. sırada yer alarak hem ulusal hem de uluslararası pazarlardaki konumunu pekiştirdi.

Törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, oda ve borsa başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, bürokratlar ile çok sayıda ihracatçı katıldı.

Ödül, Kadooğlu Yağ İhracat Müdürü Ela Uzel'e; Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ile GAİB başkanları Celal Kadooğlu, Mehmet Çıkmaz ve Zeynal Abidin Kaplan tarafından takdim edildi. Bu ödül, şirketin ihracat stratejilerinin sahadaki başarısını ve global pazarlardaki etkinliğini gösteren önemli bir gösterge oldu.

Kadooğlu Yağ, güçlü üretim altyapısı, modern tesisleri, geniş ürün portföyü ve deneyimli kadrosuyla birçok farklı pazarda Türk yağ sanayisini temsil ediyor. Şirket, ihracatı yalnızca rakamsal büyüme olarak değil; marka değeri, güvenilirlik ve uzun vadeli iş birlikleri perspektifiyle ele alıyor.

Ödüle ilişkin değerlendirmeler yapan Kadooğlu Yağ Yönetim Kurulu Üyesi Azime Kadooğlu Akbulut şunları söyledi: "Bu ödül, Kadooğlu Yağ olarak ihracata verdiğimiz önemin ve yıllara yayılan istikrarlı çalışmalarımızın bir sonucudur. Sadece sonuçlara değil, sürece ve sürdürülebilirliğe odaklanan bir anlayışla ilerliyoruz. Başta ihracat ekibimiz olmak üzere, üretimden lojistiğe, satıştan operasyonlara kadar emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte başardık, birlikte büyümeye devam edeceğiz".

Şirket, ihracat pazarlarındaki varlığını güçlendirmeye, yeni pazarlara açılmaya ve katma değerli ürünlerle Türkiye ekonomisine katkı sunmaya kararlılıkla devam edecek. Kalite, güven ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla Kadooğlu Yağ, Türk gıda sanayisinin global temsil gücünü artırmayı hedefliyor.

