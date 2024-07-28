Kale Grubu İki Yeni Yatırımın Temelini Attı

Kale Grubu İki Temel Attı

Kale Grubu, Kalesinterflex için yeni üretim hattının yanı sıra Supera Üretim Hattı yenileme çalışmaları için temel attı. Grubun 67. kuruluş yıldönümü etkinlikleri, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni Üretim Hattı ve Yenileme Projeleri

Yeni üretim hattının temeli, System Ceramics Spa ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak atıldı. Ayrıca, Supera Üretim Hattı için hazırlanan yenileme ve geliştirme projeleri, SITI B&T Group S.p.A. ile gerçekleştirilecektir.

Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Etkiler

Kale Grubu, "İyi Bak Dünyana" felsefesi doğrultusunda sürdürülebilirlik hedefleri ile karbon emisyonunu azaltmaya yönelik projelere odaklanıyor. Geri dönüşüm çalışmalarında yüzde 70 oranında arttış sağlanmış durumda.

Eğitim ve Toplumsal Destek Programları

Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV), 10 bin mezun vermiş ve deprem sonrası meslek edindirme kursları ile 40 kişiye yeni fırsatlar sunmuştur. Ayrıca burs programları aracılığıyla 4 bini aşkın öğrenciye destek verilmiştir.

Kültürel Destek ve Yerel Kalkınma

Kale Grubu, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) ile seramik sanatçılarını desteklerken, Nevruz Kadın Girişimi Kooperatifi kurarak yerel gelişmeye katkıda bulunmaktadır.

Zeynep Bodur Okyay’dan Açıklamalar

Kale Grubu Başkanı ve CEO

Zeynep Bodur Okyay, Türkiye'nin sanayisinin büyümesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Geçen yıl yurtiçinde ve yurtdışında 75 milyon dolarlık yatırım yaptıklarının altını çizen Okyay, "Türkiye, sanayimiz büyüdüğü sürece büyüyebilir. Biz de bu süreçte sorumluluğumuzun bilincindeyiz." dedi.

Kale Grubu, Kalesinterflex için üretim kapasitesini artırma ve Supera Üretim Hattı için yenileme ve geliştirme çalışmaları kapsamında 2 yatırımın temelini attı. Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, açıklamalarda bulundu.