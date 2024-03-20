Kamu bankası başvuran müşterilerine 7 bin 500 TL ödeyecek! Sadece 15 gün geçerli

Ziraat Bankası, Bankkart sahiplerine yönelik heyecan verici bir fırsat sunuyor. Şirket, konaklama harcamaları üzerine odaklanan özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya, müşterilere 7.500 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma imkanı tanıyor. 12 Şubat - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya, tatil planları yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Müşteriler, Bankkartlarıyla yapacakları harcamalar sonucunda bu avantajdan yararlanabilecekler. Bu kampanya sayesinde, tatil masraflarınızı daha ekonomik bir şekilde karşılayabilir ve tatilinizden daha fazla keyif alabilirsiniz. İşte diğer detaylar...





ZİRAAT BANKASINDAN BANKKART SAHİPLERİ İÇİN HEYECAN VERİCİ FIRSAT

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu fırsat, Bankkart sahipleri için büyük bir avantaj sağlıyor. Kampanya kapsamında, konaklama sektöründe yapılacak harcamaların yanı sıra, birçok farklı alanda da kullanılabilecek olan Bankkart Lira kazanma şansı bulunuyor. Bu kampanya, müşterilere geniş bir kullanım alanı sunarak tatil keyfini artırıyor. Bankkart sahipleri için sunulan bu fırsat, tatil harcamalarınızı daha hesaplı bir şekilde yapmanızı sağlayacak. Tatil planlarınızı daha erken yaparak, bu kampanyadan maksimum düzeyde faydalanabilirsiniz. Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyası, müşterilere tatil keyfini artırma ve ekonomik tatil imkanı sunma hedefiyle başlatılmıştır. Bu fırsatı kaçırmamak ve tatilinizi daha ekonomik hale getirmek için Bankkart sahiplerinin kampanyadan yararlanmaları önerilmektedir.





Ziraat Bankası, Bankkart sahiplerine yönelik büyük bir fırsat sunuyor. Banka, Bankkart ile yapılacak harcamalara 7.500 TL nakit hediye edeceğini duyurdu. Bu kampanya, müşterilerin harcamalarını daha uygun fiyata getirecek ve tatil planları yapmak isteyenler için ideal bir avantaj sunuyor. Bankkart kampanyasının detayları, müşterilere açıklandı.

Ziraat Bankası'nın son kampanyası, dikkat çekici bir fırsat sunuyor. Banka, çeşitli sektörlerde düzenli olarak yeni kampanyalarını duyuruyor. Bu seferki kampanya konaklama sektörüne odaklanıyor. Tatil yapmayı planlayan müşteriler için oldukça cazip olan bu kampanya, 31 Mart'a kadar geçerli olacak. Müşteriler, yapacakları harcamalarla 7.500 TL'ye kadar nakit hediye kazanabilecekler.

Ziraat Bankası, Bankkart sahiplerine özel bir kampanya duyurdu. Kampanya kapsamında, Touristica'da yapılacak alışverişlere göre çeşitli miktarlarda Bankkart Lira hediye edilecek. Alışveriş tutarına göre 2.500 TL ila 7.500 TL arasında nakit hediye kazanma şansı sunuluyor. Kampanya, 12 Şubat - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Katılım için Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr veya SMS yoluyla başvuru yapılabilir. SMS ile katılım için TOURISTICA yazıp 4757'ye mesaj göndermek gerekiyor.

Kampanyaya katılmayanlar bu avantajdan yararlanamayacak. Bankkart POS cihazlarından yapılan alışverişler kampanyadan yararlanma şartını sağlıyor. Kazanılan Bankkart Liralar, 7 Nisan 2024'te yüklenecek ve 7 Mayıs 2024'e kadar kullanılabilecek. Kullanılmayan tutarlar, 8 Mayıs 2024'te geri alınacak. Bu fırsatı kaçırmamak için asıl kart sahiplerinin kampanyaya katılması önemlidir.

Ziraat Bankası, Bankkart sahiplerine özel bir kampanya sunuyor. Konaklama harcamalarına odaklanan bu kampanya, müşterilere 7.500 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma şansı veriyor. Kampanya, 12 Şubat - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olup, tatil yapmayı düşünenler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Ziraat Bankası'nın kampanyası, müşteri odaklıdır ve her müşteri en fazla bir kez ve 7.500 TL Bankkart Lira kazanabilir. Bankkart'ınızla yaptığınız alışverişleri istediğiniz zaman Bankkart Liralarıyla ödeyebilirsiniz. Kazandığınız Bankkart Liraları, Bankkart anlaşmalı işyerlerinde de geçerlidir. Sektörel düzenlemelere uygun olarak taksitlendirme yapılmaktadır. Bireysel ve ticari kartlar için azami taksit sayısı yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Yurt dışı harcamalarında taksit seçeneği bulunmamaktadır.

Ek kartlar, asıl kart sahibinin harcamalarına dahil edilir. Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Başak sahipleri hem kredi hem de banka kartı özellikleriyle kampanyadan yararlanabilirler. Kampanyadan faydalanılan işlemlerin iptal edilmesi halinde, verilen Bankkart Liraları geri alınır. Bu detaylara dikkat ederek, kampanyadan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası, Bankkart sahiplerine özel bir kampanya duyurdu. Bu kampanya, konaklama harcamalarına odaklanıyor ve müşterilere 7.500 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma imkanı sağlıyor. Kampanya, 12 Şubat - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olup, tatil yapmayı düşünenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu kampanya sayesinde, Bankkart sahipleri tatil masraflarını daha ekonomik bir şekilde karşılayabilir ve tatil planlarını daha kolay gerçekleştirebilirler.