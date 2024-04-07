Kamu bankasından bayram öncesi 7500 TL hediye! Bu kez ne promosyon ne de ikramiye!

Banka bayram öncesinde bütün müşterilerine 7 bin 500 TL ödeme yapıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

7 BİN 500 TL ÖDEME YAPILACAK

Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre müşterilerine 7 bin 500 Bankkart Lira ödemesi yapılacak. Ziraat Bankası kredi kartı ya da banka kartı özelliği olan Bankkart ile Coral Travel üzerinden yapılacak 25 bin TL ile 50 bin TL aralığında alışverişlere 2 bin 500 Bankkart Lira, 50 bin TL ile 100 bin TL aralığındaki alışverişlere 5 bin Bankkart Lira, 100 bin TL ve üstü alışverişlere 7 bin 500 Bankkart Lira ödemesi yapılacak.





Kampanya 1 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya katılımları bankanın mobil uygulamasından, internet bankacılığından ya da kısa mesaj yöntemiyle yapılabilecek. Kampanyaya katılmak için 4757 numarasına CORAL yazıp gönderebilirsiniz. Kampanyaya katılım sağlamayan müşteriler kampanyadan faydalanamayacak. Ticari kart sahibi müşteriler ek kartla harcama yaparlarsa kampanyadan faydalanabilecekler. Bireysel ve ticari ek kartlar asıl kart sahibinin kartına yansıtılacak. Bankkart Lira kazanabilmek için harcamaların Bankkart POST cihazı üzerinden yapılması gerekiyor.