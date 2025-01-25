Kapalıçarşı'daki Altın Fiyatları ve Yabancı Para Birimlerinde Son Durum

Kapalıçarşı'da Altın Fiyatları ve Dış Para Birimlerinde Son Gelişmeler
Yatırımcıların gözdesi olan Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatları, son zamanlarda dikkat çekiyor. İşte geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatlarının yanı sıra haftalık ve yıllık değişim oranları:
|Yatırım Aracı
|2024 Sonu Fiyatı (TL)
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL)
|Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL)
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|3.097,00
|3.186,00
|2,87
|7,09
|Cumhuriyet Altını
|20.180,00
|21.000,00
|21.596,00
|2,84
|7,02
|ABD Doları
|35,3580
|35,5700
|35,6890
|0,33
|0,94
|Avro
|36,7510
|36,5500
|37,4110
|2,36
|1,80
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|43,2650
|44,3100
|2,42
|0,00
|İsviçre Frangı
|39,0410
|38,9100
|39,8440
|2,40
|2,06
Yatırımcılar için önemli bir zaman diliminde olan bu günlerde, fiyatlardaki değişiklikler dikkatle takip edilmekte. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki dalgalanmalar, yatırım kararlarını etkileyebilir.