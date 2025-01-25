Kapalıçarşı'daki Altın Fiyatları ve Yabancı Para Birimlerinde Son Durum

Kapalıçarşı'da Altın Fiyatları ve Dış Para Birimlerinde Son Gelişmeler

Yatırımcıların gözdesi olan Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatları, son zamanlarda dikkat çekiyor. İşte geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatlarının yanı sıra haftalık ve yıllık değişim oranları:

Yatırım Aracı 2024 Sonu Fiyatı (TL) Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 3.097,00 3.186,00 2,87 7,09 Cumhuriyet Altını 20.180,00 21.000,00 21.596,00 2,84 7,02 ABD Doları 35,3580 35,5700 35,6890 0,33 0,94 Avro 36,7510 36,5500 37,4110 2,36 1,80 İngiliz Sterlini 44,3080 43,2650 44,3100 2,42 0,00 İsviçre Frangı 39,0410 38,9100 39,8440 2,40 2,06

Yatırımcılar için önemli bir zaman diliminde olan bu günlerde, fiyatlardaki değişiklikler dikkatle takip edilmekte. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki dalgalanmalar, yatırım kararlarını etkileyebilir.