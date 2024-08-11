Kara Yollarındaki Güncel Durum

Kara Yollarında Sürücülerin Dikkatine

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri önem arz ediyor.

Anadolu Otoyolu'ndaki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün güncel yol durumu raporuna göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı geçişi) yönünde tünel portal yapısının uzatılması ve viyadük genleşme derzi yenileme çalışmaları sürmektedir. Bu nedenle Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilen sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'ndaki Durum

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometreleri, bakım ve onarım nedenleriyle İzmir-Aydın yönünde trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü yapılmaktadır.

Samandıra Ücret Toplama İstasyonu'nda Değişiklik

Samandıra Ücret Toplama İstasyonu'nda serbest geçiş sistemine geçiş çalışmaları nedeniyle, buradan otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü gerçekleşmektedir.

Gaziantep ve Diğer Yollar

Gaziantep çevre yolunun Burç mevkisinde alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülmektedir.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatleri arasında ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde de yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü devam etmektedir.

Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu, 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun yönü, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle kapalıdır. Ulaşım diğer tüpten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 71. kilometresindeki Dicle-2 Köprüsü bakım-onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak devam etmektedir.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 25-26. kilometrelerinde ulaşım iki yönlü gerçekleşmekte olup, Soma-Savaştepe yolunun 42-47. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle de iki yönlü ve kontrollü bir ulaşım sağlanmaktadır.