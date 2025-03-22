Kara Yollarındaki Güncel Durum: Trafik Uyarıları ve Çalışmalar

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 08:59
Kara Yollarındaki Güncel Durum: Trafik Uyarıları ve Çalışmalar

Kara yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, bazı yol kesimlerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Otoyol Çalışmaları

O-3 Otoyolu Saray-Çorlu kavşakları 130-133. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Bu nedenle, trafik Edirne istikameti yönünde iki yönlü olarak yönlendiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda, O-31/10 K.K numaralı 7+732 kilometrisi Aydın istikametinde yürütülen üstyapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler kapatıldı; trafik sağ şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor. Yarın, emniyet şeridi ve sağ şeritler kapatılacak, trafik orta ve sol şeritlerden yönlendirilecek.

Diğer Yol Kesimlerinde Durum

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşakları 4-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.

Kayseri-Niğde yolunun 7-13. ve Diyarbakır-Mardin yolunun 12-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunda, 15-16. kilometreleri Ortaköy Çevre Yolu yapımı, 20-25. kilometreleri (Seksenuşağı-Yıldırımlar köyleri) yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

Antalya-Dereboğazı-Isparta yolunun 1-2. kilometrelerinde (Kışlaköy mevkisi) yapılan çalışmalardan dolayı, 25 Mart'a kadar yol 09.00-10.00 ve 16.00-17.00 saatleri arasında aralıklarla trafiğe kapatılacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekecek.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunda 7-8. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bursa-Karacabey yolunun 18-19. kilometrelerinde ise heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun 36-59. kilometreleri Karakurt mevkisinde yapılan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması sebebiyle ulaşım alternatif güzergahlardan sürdürülmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
EPDK, Deprem Bölgesindeki Dağıtım Şirketlerinin Avans Ödemelerini Erteledi
2
Kara Yollarındaki Güncel Durum: Trafik Uyarıları ve Çalışmalar
3
TCMB Güncel Döviz Kurları (Saat 15.30)
4
AB, Fransa'nın Biyometan Projesine 1,5 Milyar Euro Destek Verdi
5
Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Ev ve arsa mirasları için bomba etkisi yaratacak karar çıktı
6
O kişilere artık ücretsiz olacak! 6 ay boyunca ceplerinden hiç para çıkmayacak
7
Dünya Su Günü'nde 'Su Vatandır' Mesajı: Su Tasarrufu İle Geleceği Koru

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek