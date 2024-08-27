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KARADENİZBİRLİK Ayçiçeği Ön Alım Fiyatını Ton Başına 19 Bin Lira Olarak Belirledi

KARADENİZBİRLİK, ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 19 bin lira olarak açıkladı ve bu durumu çeşitli koşullarla değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 16:24
KARADENİZBİRLİK Ayçiçeği Ön Alım Fiyatını Ton Başına 19 Bin Lira Olarak Belirledi

KARADENİZBİRLİK’ten Yeni Fiyat Açıklaması

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 19 bin lira olarak belirledi. Bu karar, ülke genelindeki ayçiçeği hasadının devam ettiği bir dönemde alındı.

Üreticilere Yapılan Destek

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yıl içinde üreticilere geçen yıl ton başına 12 bin 700 lira ödeme yapıldığını hatırlatarak, bu yıl şartların zorlayıcı olması sebebiyle %30’luk bir rekolte düşüşü beklediklerini ifade etti.

Erarslan, ayrıca, "KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu olarak bu sezon fiyatı belirlerken mevcut durumları dikkate aldık. Hedefimiz yaklaşık 35 bin ton ürün alımı gerçekleştirmektir," dedi.

Fiyatlandırma ve Piyasa Regülasyonu

Açıklanan fiyatın sadece ön alım fiyatı olduğunu vurgulayan Erarslan, değişen piyasa şartları doğrultusunda fiyat farkı ödemesi de yapılacağını belirtti. "Birlik olarak üreticinin lehine çalışmaya devam ediyoruz," şeklinde konuştu.

Devlet Destekleri ve Gelecek Hedefleri

Ülkenin yağlı tohum ihtiyacının büyük bir kısmının yurt dışından temin edildiğine dikkat çeken Erarslan, devlet destekleme primlerinin arttırılması, sulama imkanlarının çoğaltılması ve teşvik edici uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. "Yeni ürün ön alım fiyatımızın üreticilerimize ve Türk tarımına hayırlı olmasını diliyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

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