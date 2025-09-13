Karavan Turizmi Türkiye'de Yükseliyor: Doğa ve Altyapı İhtiyacı

Karavan Turizmi Türkiye'de Yükseliyor

EMİRHAN YILMAZ - Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) Başkanı Mert Okkaoğlu, karavan turizminin hem yerli hem yabancı turistler için cazibesinin arttığını, bu sayede yöre esnafına doğrudan destek sağlandığını belirtti.

Talep, Sürdürülebilirlik ve Serbest Tatil Tercihi

Salgın sonrası bireysel ve doğayla iç içe tatil isteğinin güçlenmesiyle karavan turizmi öne çıktı. Okkaoğlu, özellikle bağımsız ve özgür bir tatil deneyimi arayanların karavanı tercih ettiğini, karavan turizminin sürdürülebilir turizm açısından fırsat sunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin doğal güzellikleri, kıyı şeridi, yayla turizmi potansiyeli ile dört mevsime uygun iklimi, ülkeyi karavan turizmi için elverişli hale getiriyor. Okkaoğlu, Akdeniz ve Ege kıyılarında yaz sezonunda yoğunluk yaşandığını, okul çağında çocuklu ailelerin bu tercihte etkili olduğunu söyledi.

Altyapı ve Yasal Düzenleme İhtiyacı

UKKF Başkanı, Türkiye'deki karavan parkı ve kamping sayısının ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu belirterek buna en büyük neden olarak kamping açma mevzuatındaki ağır şartları işaret etti. Okkaoğlu, mevcut durumun tesis yetersizliğine ve fiyat artışlarına yol açtığını kaydetti.

Avrupa'da yol kenarlarında kısa süreli konaklama noktaları ve atık-su ünitelerinin yaygın olduğunu; Türkiye'de ise bu altyapının henüz sınırlı olduğunu aktaran Okkaoğlu, potansiyelin değerlendirilmesi için camping açılış şartlarının kolaylaştırılması, çeşitlendirilmesi ve yıldızlandırma sistemi getirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca bakanlık bünyesinde karavan turizmine özel bir birim oluşturulmasının süreci profesyonelleştireceğini ifade etti.

Bölge Ekonomilerine Katkı ve Gelecek Vizyonu

Okkaoğlu, karavancıların gittikleri bölgelerde yemek, alışveriş, turistik nokta ziyareti ve yakıt gibi harcamalarla yerel ekonomiye doğrudan katkı sağladığını belirtti. Karavanların bakım ve onarım ihtiyacının da ekonomik hareketlilik yarattığını söyledi.

Karavan turizminin 12 aya yayılması ve yabancılar için rotaların belirlenmesiyle daha uzun süreli konaklamaların teşvik edilebileceğini anlatan Okkaoğlu, karavan turizminin Türkiye'nin turizm çeşitliliğini artıracağını, bölge ekonomilerini güçlendireceğini ve ülkenin uluslararası cazibesini yükselteceğini vurguladı.

Okkaoğlu sözlerini, Türkiye'nin doğal güzellikleri, misafirperverliği ve tarihi zenginlikleriyle karavan turizminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmaya aday olduğuna dair değerlendirmesiyle tamamladı.