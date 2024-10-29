Kasım Kampanyalarında E-Ticaret Hacmi 500 Milyar Lirayı Aşabilir

Kasım Ayındaki İndirimlerin Etkisi

Türkiye'de birleşmiş markalar dünyasında önemli bir konumda bulunan Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, bu yıl kasım kampanyalarının e-ticaret hacmini 500 milyar lirayı aşarak yeni bir rekora taşıyacağını öngördü.

Markalar ve Tüketiciler İçin Büyük Fırsatlar

BMD'nin yaptığı açıklamaya göre, markalar ve e-ticaret platformları, geleneksel hale gelen kasım indirimleri için son hazırlıklarını tamamladı. Başkan Öncel, tüketicilerin bu aylarda ciddi indirimler beklediğini belirtirken, indirim kampanyalarının markalara stoklarını eritme imkanı sunduğunu dile getirdi.

Alım Gücünde Düşüş ve Siber Güvenlik Uyarısı

Öncel, alım gücündeki azalmaya ve enflasyonla mücadele çabalarına dikkat çekerek, tüketicilerin gıda dışındaki harcamalarını ertelemek zorunda kaldığını vurguladı. Bunun yanı sıra, siber dolandırıcılara karşı uyarıda bulunarak, tüketicileri alışverişlerini resmi markalardan yapmaları konusunda bilgilendirdi.

Kasımın Alışveriş Rekoru

Geçen yıl 24 Kasım'da e-ticaret hacminin en yüksek seviyeye ulaştığını ifade eden Öncel, bu yıl da benzer bir tablonun ortaya çıkmasını bekliyor. Giyim, beyaz eşya, elektronikten kozmetiğe birçok kategoride indirimlerin gözlemlenmesi, kasım ayının alışveriş açısından zirve yapacağının sinyallerini veriyor. Özetle, BMD Başkanı Sinan Öncel, Kasım 2023'teki indirim kampanyalarının e-ticaret hacminde rekor bekliyor. Ancak, tüketicilere siber dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarıları da yapıldı.