Kaspi, Hepsiburada'ya 4,17 milyar TL Sermaye Artırımı Tamamladı

Kaspi, Hepsiburada'ya 4,17 milyar TL sermaye artırımını tamamladı

Türkiye pazarına güven ve KOBİ’lere yeni dijital kaynak

Avrasya’nın önde gelen teknoloji şirketlerinden Kaspi, Hepsiburada’da 4,17 milyar TL tutarındaki sermaye artırımını tamamladı. Bu adım, şirketin Türkiye pazarına ve Hepsiburada’nın uzun vadeli potansiyeline duyduğu güveni güçlendiriyor.

Şirket, bu yılın başlarında gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolar yatırımla Hepsiburada’nın çoğunluk hissesini satın almış ve Türkiye pazarına giriş yapmıştı. 17 Kasım tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında verilen yetki doğrultusunda şirketin ödenmiş sermayesi resmi olarak artırıldı.

Yapılan yatırım, son yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük sermaye artırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Artırılan kaynak, Hepsiburada’nın devam eden büyüme planlarını destekleyecek; ayrıca platformda satış yapan on binlerce KOBİ ve perakendecinin kullanımına sunulan dijital araç ve servislerin geliştirilmesinde kullanılacak.

Kaspi.kz Kurucusu, CEO’su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"E-ticaret platformuna yatırım yaparken, ‘basit ve yenilikçi dijital ürünlerle insanların günlük hayatını iyileştirme’ misyonumuzu paylaşan bir şirket gördük. Gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 100 milyon dolar büyüklüğündeki bu son sermaye artırımı Türkiye’ye ve Hepsiburada’ya duyduğumuz uzun vadeli güvenin güçlü bir göstergesi.

E-ticaret ve dijital hizmetler, ancak yerel işletmeler başarıya ulaştığında başarılı olur. Bizim amacımız da, Türkiye’deki KOBİ’lerin yenilik yapabilmeleri, büyüyebilmeleri ve yabancı rakiplerle rekabet edebilmeleri için gerekli tüm olanaklara sahip olmalarını sağlamak. Platformumuzdaki satıcıların en iyi dijital araçlara erişebilmelerini ve böylece operasyonlarını güvenle ölçeklendirebilmelerini hedefliyoruz. Ortak odağımız çok net: Yerel işletmelerin daha iyi teknolojinin yanı sıra, fintek, e-ticaret ve nakitsiz ödeme çözümlerine daha kolay erişmelerini ve böylece büyümelerini sağlamak.

Türkiye dijital geleceği için iddialı bir vizyon ortaya koyuyor. Hepsiburada’nın, bu vizyona güçlü bir katkı sunduğuna inanıyoruz. Kaspi’nin kullanıcı odaklı dijital hizmetler geliştirme konusundaki derin bilgi birikimi ve e-ticaret platformunun güçlü ticari temeliyle birlikte, Türkiye’nin dijital ekonomisinde yaşanan gelişimi desteklemekten büyük heyecan duyuyoruz."

KASPİ.KZ KURUCUSU, CEO’SU VE HEPSİBURADA YÖNETİM KURULU BAŞKANI MİKHEİL LOMTADZE