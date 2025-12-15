DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.964,8 -1,14%
BITCOIN
3.834.975,49 -1,3%

Kaspi, Hepsiburada'ya 4,17 milyar TL Sermaye Artırımı Tamamladı

Kaspi, Hepsiburada'ya 4,17 milyar TL tutarındaki sermaye artırımını tamamladı; kaynaklar Hepsiburada’nın büyüme planları ve KOBİ’lere dijital hizmetler için kullanılacak.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:32
Kaspi, Hepsiburada'ya 4,17 milyar TL Sermaye Artırımı Tamamladı

Kaspi, Hepsiburada'ya 4,17 milyar TL sermaye artırımını tamamladı

Türkiye pazarına güven ve KOBİ’lere yeni dijital kaynak

Avrasya’nın önde gelen teknoloji şirketlerinden Kaspi, Hepsiburada’da 4,17 milyar TL tutarındaki sermaye artırımını tamamladı. Bu adım, şirketin Türkiye pazarına ve Hepsiburada’nın uzun vadeli potansiyeline duyduğu güveni güçlendiriyor.

Şirket, bu yılın başlarında gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolar yatırımla Hepsiburada’nın çoğunluk hissesini satın almış ve Türkiye pazarına giriş yapmıştı. 17 Kasım tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında verilen yetki doğrultusunda şirketin ödenmiş sermayesi resmi olarak artırıldı.

Yapılan yatırım, son yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük sermaye artırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Artırılan kaynak, Hepsiburada’nın devam eden büyüme planlarını destekleyecek; ayrıca platformda satış yapan on binlerce KOBİ ve perakendecinin kullanımına sunulan dijital araç ve servislerin geliştirilmesinde kullanılacak.

Kaspi.kz Kurucusu, CEO’su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"E-ticaret platformuna yatırım yaparken, ‘basit ve yenilikçi dijital ürünlerle insanların günlük hayatını iyileştirme’ misyonumuzu paylaşan bir şirket gördük. Gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 100 milyon dolar büyüklüğündeki bu son sermaye artırımı Türkiye’ye ve Hepsiburada’ya duyduğumuz uzun vadeli güvenin güçlü bir göstergesi.

E-ticaret ve dijital hizmetler, ancak yerel işletmeler başarıya ulaştığında başarılı olur. Bizim amacımız da, Türkiye’deki KOBİ’lerin yenilik yapabilmeleri, büyüyebilmeleri ve yabancı rakiplerle rekabet edebilmeleri için gerekli tüm olanaklara sahip olmalarını sağlamak. Platformumuzdaki satıcıların en iyi dijital araçlara erişebilmelerini ve böylece operasyonlarını güvenle ölçeklendirebilmelerini hedefliyoruz. Ortak odağımız çok net: Yerel işletmelerin daha iyi teknolojinin yanı sıra, fintek, e-ticaret ve nakitsiz ödeme çözümlerine daha kolay erişmelerini ve böylece büyümelerini sağlamak.

Türkiye dijital geleceği için iddialı bir vizyon ortaya koyuyor. Hepsiburada’nın, bu vizyona güçlü bir katkı sunduğuna inanıyoruz. Kaspi’nin kullanıcı odaklı dijital hizmetler geliştirme konusundaki derin bilgi birikimi ve e-ticaret platformunun güçlü ticari temeliyle birlikte, Türkiye’nin dijital ekonomisinde yaşanan gelişimi desteklemekten büyük heyecan duyuyoruz."

KASPİ.KZ KURUCUSU, CEO’SU VE HEPSİBURADA YÖNETİM KURULU BAŞKANI MİKHEİL LOMTADZE

KASPİ.KZ KURUCUSU, CEO’SU VE HEPSİBURADA YÖNETİM KURULU BAŞKANI MİKHEİL LOMTADZE

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nusaybin Sınır Kapısı Açılınca İhracat ve Döviz Girişi Artacak
2
Ekim'de İnşaat Üretimi Yıllık %28,0 Arttı — Aylık %0,1 Düştü
3
İnşaat Üretimi Ekim'de Yıllık %28,0 Arttı, Aylık %0,1 Azaldı
4
TÜİK: Ücretli Çalışan Sayısı 2025 Ekim'de Yıllık %1,0 Arttı
5
Hizmet Üretim Endeksi Ekim 2025: Yıllık yüzde 3,4 artış
6
Ücretli Çalışan Sayısı Ekim 2025'te Yıllık yüzde 1,0 Arttı
7
Kaspi, Hepsiburada'ya 4,17 milyar TL Sermaye Artırımı Tamamladı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri