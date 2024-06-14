Kia o modelde fiyatları yarıya çekti! Herkesi araç sahibi yapacak kampanya

Kia Stonic, B-SUV segmentindeki zorlu rekabette parlıyor. Güçlü rakiplerle karşılaştık ve etkileyici satış sonuçları elde ettik. Özellikle son dönemde yaşanan fiyat indirimleriyle birlikte daha da cazip hale gelen bu model, tüketicilere eşsiz fırsat sunuyor. Detaylar burada..

Kia Stonic, 1,4 litrelik benzinli motor ve tam otomatik şanzımanla şehir içi ve uzun mesafe yolculukları için ideal deneyim sunuyor. Olağanüstü performanslı motor sürüş keyfini artırırken, aynı zamanda tam otomatik şanzıman konforu en üst düzeye çıkarıyor. Yakıt verimliliği ile düşük işletme maliyetlerinin de Stonic'i tercih edenlere fayda sağladığı söyleniyor.





Önemli bir fiyat indirimi Kia Stonic'e B-SUV segmentinde rekabetçi bir konum kazandırdı. Bu fırsatlar ekonomik bir SUV arayanlar için büyük bir nimet. Stonic'in özellikleri ve düşük fiyatı geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor ve satışlara olumlu etki yapıyor. Uygun fiyatının yanı sıra donanım ve konfor özellikleri ile öne çıkan Kia Stonic, geniş iç hacmiyle, ergonomik koltuklarıyla ve son teknoloji özellikleriyle sürücü ve yolculara konforlu bir deneyim sunmakta.

Güzel tasarımı ve geniş renk seçenekleriyle Kia Stonic, kullanıcılara kişisel zevklerine uygun seçenekler sunuyor. Dış tasarımında dinamik ve modern çizgiler bulunurken, iç mekanda konforlu bir sürüş ortamı yaratacak şekilde yüksek kaliteli malzemeler ve kullanımı kolay bir tasarım öne çıkıyor.





Her Stonic modelinin fiyatlandırması aşağıdaki gibidir:

- Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool: 1.114.000 TL

- Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool: 1.174.000 TL

- Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool Plus: 1.274.000 TL

- Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business: 1.164.000 TL

- Stonic 1.0L 100 PS DCT Benzin Business Plus: 1.344.000 TL

- Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance: 1.214.000 TL

- Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance: 1.274.000 TL

- Stonic 1.0L 100 PS DCT Benzin Elegance Plus: 1.394.000 TL

- Stonic 1.0L 100 PS DCT Benzin Prestige Plus: 1.430.000 TL