Bist 100
10.471,32 0%
DOLAR
32,74 1,44%
EURO
35,11 0,47%
ALTIN
2.447,3 2,87%

Kia o modelde fiyatları yarıya çekti! Herkesi araç sahibi yapacak kampanya

Kia'nın B-SUV segmentindeki agresif modeli Stonic, oldukça ilgi çekici bir kampanyayla herkesin dikkatini çekti. Artık arabası olmayan kimse kalmayacak. Benzersiz kampanya hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimize göz atabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 22:13
Kia o modelde fiyatları yarıya çekti! Herkesi araç sahibi yapacak kampanya

Kia Stonic, B-SUV segmentindeki zorlu rekabette parlıyor. Güçlü rakiplerle karşılaştık ve etkileyici satış sonuçları elde ettik. Özellikle son dönemde yaşanan fiyat indirimleriyle birlikte daha da cazip hale gelen bu model, tüketicilere eşsiz fırsat sunuyor. Detaylar burada..

Kia Stonic, 1,4 litrelik benzinli motor ve tam otomatik şanzımanla şehir içi ve uzun mesafe yolculukları için ideal deneyim sunuyor. Olağanüstü performanslı motor sürüş keyfini artırırken, aynı zamanda tam otomatik şanzıman konforu en üst düzeye çıkarıyor. Yakıt verimliliği ile düşük işletme maliyetlerinin de Stonic'i tercih edenlere fayda sağladığı söyleniyor.

Kia o modelde fiyatları yarıya çekti

Önemli bir fiyat indirimi Kia Stonic'e B-SUV segmentinde rekabetçi bir konum kazandırdı. Bu fırsatlar ekonomik bir SUV arayanlar için büyük bir nimet. Stonic'in özellikleri ve düşük fiyatı geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor ve satışlara olumlu etki yapıyor. Uygun fiyatının yanı sıra donanım ve konfor özellikleri ile öne çıkan Kia Stonic, geniş iç hacmiyle, ergonomik koltuklarıyla ve son teknoloji özellikleriyle sürücü ve yolculara konforlu bir deneyim sunmakta.

Güzel tasarımı ve geniş renk seçenekleriyle Kia Stonic, kullanıcılara kişisel zevklerine uygun seçenekler sunuyor. Dış tasarımında dinamik ve modern çizgiler bulunurken, iç mekanda konforlu bir sürüş ortamı yaratacak şekilde yüksek kaliteli malzemeler ve kullanımı kolay bir tasarım öne çıkıyor.

Kia o modelde fiyatları yarıya çekti

Her Stonic modelinin fiyatlandırması aşağıdaki gibidir:

- Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool: 1.114.000 TL

- Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool: 1.174.000 TL

- Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool Plus: 1.274.000 TL

- Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business: 1.164.000 TL

- Stonic 1.0L 100 PS DCT Benzin Business Plus: 1.344.000 TL

- Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance: 1.214.000 TL

- Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance: 1.274.000 TL

- Stonic 1.0L 100 PS DCT Benzin Elegance Plus: 1.394.000 TL

- Stonic 1.0L 100 PS DCT Benzin Prestige Plus: 1.430.000 TL

İLGİLİ HABERLER

PTT tek seferlik bayram yardımı yapacak! 1.300 TL ödeme bir şartla hesapta

Acil nakit arayanlara 10.000 TL destek! Yapı Kredi 3 gün içinde başvurana ödeyecek

SGK'dan annelere 11 bin 317 TL maaş bağlanacak! Tek şartla 12 ay kesintisiz ödeme

İş Bankası emeklinin cüzdanını dolduracak! Bu rakam daha önce ne görüldü ne duyuldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Kia o modelde fiyatları yarıya çekti! Herkesi araç sahibi yapacak kampanya

SGK'dan annelere 11 bin 317 TL maaş bağlanacak! Tek şartla 12 ay kesintisiz ödeme

PTT tek seferlik bayram yardımı yapacak! 1.300 TL ödeme bir şartla hesapta

İş Bankası emeklinin cüzdanını dolduracak! Bu rakam daha önce ne görüldü ne duyuldu

Elinde bundan olup satan eyvah diyecek! Selçuk Geçer büyük zararı açıkladı

Milyonlarca emekli kahrolacak! Bayram öncesi tamamen yasaklandı

Yok artık dedirtecek tutar! Hemen bakın kredi limitiniz 223.500 TL oldu

Bankadan bayram ayı kıyağı! 500 TL ödeme şipşak gelecek

Acil nakit arayanlara 10.000 TL destek! Yapı Kredi 3 gün içinde başvurana ödeyecek

Tapusu olanlar dikkat! Artık o şart aranmayacak

Depoyu fullemeyen ah vah edecek! Akaryakıta bayram zammı erken geliyor!

Fatura derdinizi Akbank ortadan kaldıracak! Faturayı getir ödemeyi kap