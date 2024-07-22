Kiğılı'nın 2024 Yaz Koleksiyonu Brezilya'da Tanıtıldı

Kiğılı'nın 2024 Yaz Koleksiyonu Brezilya'da Çekildi

Ünlü giyim markası Kiğılı, 2024 Yaz koleksiyonu için dünyaca ünlü model Walison Fonseca ile beraber büyüleyici bir moda çekimi gerçekleştirdi. Çekim, Brezilya'nın tropikal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri eşliğinde yapıldı.

"Kiğılı'dasın, Rahatsın" Mottosu

Şirketten verilen bilgilere göre, bu etkinlik branşın özgün mantrasını dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştirildi. Brezilyalı model Walison Fonseca'nın yer aldığı çekim, Kiğılı'nın rahat, modern ve yenilikçi stilini ön plana çıkartarak, "Kiğılı'dasın, Rahatsın" sloganına vurgu yaptı.

Brezilya'nın Doğası ve Kiğılı'nın Tasarımları

Brezilya'nın mistik ve büyüleyici doğasının sunduğu atmosferle birleşen Kiğılı'nın tasarımları, koleksiyona eşsiz bir hava kattı. Alternatif yaşam tarzlarına uygun kombinler sunan bu koleksiyon, her yerde rahat bir stil sergilemeyi hedefliyor. Brezilya'nın hareketli plajları, yemyeşil ormanları ve rengarenk kültürü, moda çekimine ilham vererek Walison'un enerjisiyle birleşiyor.

Yenilikçi Koleksiyon Mağazalarda

Kiğılı'nın 2024 Yaz koleksiyonu, markanın tüm mağazalarında ve resmi web sitesinde satışa sunulmuş durumda. Modaya olan tutkunuzla birlikte, Kiğılı'nın rahatlayıcı ve özgün tasarımlarına ulaşabilirsiniz.