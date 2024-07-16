Kimliğiyle PTT'ye başvurana destek müjdesi! Faturasını götürene 225 TL iade

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Temmuz 2024 itibarıyla dar gelirli vatandaşlar için önemli bir destek programı başlattı. Elektrik faturalarını ödemekte zorlanan haneler için sunulan "Minimum Elektrik Tüketimi Desteği" ve "Tıbbi Cihaz Elektrik Tüketimi Desteği", hanelerin enerji maliyetlerini hafifletmeyi hedefliyor. Bu düzenleme, son dönemde artan elektrik tarifeleri sonrası özellikle dar gelirli aileler için hayati bir öneme sahip.

Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, PTT şubelerine başvuruda bulunarak destek alabilecekler. Başvuru işlemleri oldukça basit; kimlik kartı ve elektrik faturası ile birlikte şubelere gitmek yeterli. Böylece, başvuranlar ihtiyaç duydukları desteği hızlı bir şekilde alabilecekler.

Desteğin kapsamı, hane halkı büyüklüğüne göre belirlenmiş durumda. 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere 100 kWh, 4 kişilik hanelere 125 kWh ve 5 ve daha fazla kişinin yaşadığı hanelere ise aylık 150 kWh destek sağlanacak. Bu desteklerin finansal karşılığı da belirlenmiş olup, 1-2 kişilik haneler için 112,63 TL, 3 kişilik haneler için 150,17 TL, 4 kişilik haneler için 187,71 TL ve 5 ve üzeri kişilik haneler için 225,25 TL olarak belirlenmiştir.





Özellikle kronik hastalığı olan haneler için ayrı bir destek mekanizması devreye alınmış durumda. Her hasta başına aylık 150 kWh’ye kadar destek sağlanarak, tıbbi cihazların elektrik tüketimi karşılanmaya çalışılacak. Bu durum, sağlık ihtiyaçları olan aileler için büyük bir rahatlama sağlayacak.

Yeni düzenleme dar gelirli ailelerin elektrik faturalarıyla ilgili yaşadığı mali sıkıntıları azaltmayı amaçlıyor. Vatandaşlar, destekten yararlanmak için PTT şubelerinden detaylı bilgi alabilir ve ihtiyaç duydukları yardıma başvurabilirler. Bu destek programı, toplumun en dezavantajlı kesimlerine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.