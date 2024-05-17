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Kimlik numaranızın son hanesine göre kontrol edin! Devlet hesabınıza para yatırmış olabilir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başındaki Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik aylıkların Mayıs dönemi için toplam 4,8 milyar Türk Lirası değerinde olduğunu ve bu ödemelerin ilgili hesaplara aktarıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 19:11
Kimlik numaranızın son hanesine göre kontrol edin! Devlet hesabınıza para yatırmış olabilir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs ayında verilen yaşlı ve engelli aylıklarının toplamının yaklaşık 4,8 milyar TL olduğunu ve bu ödemelerin alıcıların hesaplarına başarıyla aktarıldığını bildirdi. 

Bakan Göktaş’ın ifadesine göre, yaşlılar için ayrılan miktar yaklaşık 2,6 milyar TL iken, engelliler için ayrılan miktar ise yaklaşık 2,2 milyar TL’dir.

BAKAN GÖKTAŞ HAKKINDA

‘VATANDAŞLARIMIZIN HER ZAMAN DESTEKÇİSİYİZ’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı bireylerin toplum içinde aktif ve bağımsız bir yaşam sürdürebilmeleri amacıyla eğitim, sağlık, ekonomi ve sosyal yaşam gibi alanlarda onlara yönelik sürekli ve kapsamlı destek programları sunduklarını belirtti. Bakan Göktaş, “Toplumun her kesimine ulaşarak, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede, Mayıs ayı içerisinde toplamda 4,8 milyar TL değerindeki yaşlı ve engelli aylıklarını ilgili hesaplara aktardık” şeklinde konuştu.

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