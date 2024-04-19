Bist 100
9.524,59 0%
DOLAR
32,6 0,37%
EURO
34,76 0%
ALTIN
2.483,04 0,44%

Kiracılar artık ev sahibi oluyor! TOKİ’den bile az ödeme yaparak eviniz hazır

Artan konut fiyatları nedeniyle vatandaşların daha fazla kredi desteğine ihtiyacı olunca, Ziraat Bankası yine konut sakinlerinin yardımına koştu. Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek bir kampanya başlattı. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 19.04.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 07:47
Kiracılar artık ev sahibi oluyor! TOKİ’den bile az ödeme yaparak eviniz hazır

Konut fiyatlarındaki artışın vatandaşların ev alabilmesi için kredi desteği ihtiyacını doğurması üzerine Ziraat Bankası yeni bir kampanya başlattığını açıkladı. Detaylar haberimizde…

kargo

ZİRAAT BANKASI KİRACILARI EV SAHİBİ YAPACAK! HİÇ EVİ OLMAYANLARA 8.636 TL TAKSİTLE 1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ

Ziraat Bankası, ev sahibi olmak istediğini söyleyenler için henüz evi olmayanlara 1 milyon TL taksitli 8.636 TL konut kredisi kampanyası başlattı.

ZİRAAT BANKASI KİRACILARI EV SAHİBİ YAPACAK! HİÇ EVİ OLMAYANLARA 8.636 TL TAKSİTLE 1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ

Ziraat Bankası'ndan ev sahibi olmak istediğini söyleyen kiracılara güzel bir haber var. Hiç ev sahibi olmayanlar ve ilk kez ev sahibi olan kişilere yönelik genel konut kredisi kampanyası başlatıldı.

Maalesef artan banka kredi faiz oranları nedeniyle aylık ödemeler rekor seviyelere ulaştı. Ödeme tutarının asgari ücretin bile üzerine çıkması vatandaşların kredi almasını zorlaştırırken, bu konuda beklenen müjde Ziraat Bankası tarafından açıklandı. Ziraat Bankası, ortak konut kredisi sunan bankalar arasına katıldı.

ZİRAAT BANKASI ORTAK KONUT KREDİSİ KAMPANYASI BAŞLADI!

Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan ve kamu bankaları listesinde yer alan Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik yeni kampanyaları ardı ardına duyurmaya devam ediyor. Bu kampanyalardan öne çıkanlardan biri de genel konut kredisi kampanyasıdır. Ziraat Bankası kredi kampanyasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ortak Konut Kredimize hemen başvurun, birden çok kişinin gelir beyanıyla yüksek tutarlarda taksitleri kolayca ödeme imkânlarından yararlanın" diyerek, ortak kredinin minimum 2 maksimum 5 kişi ile kullanılabileceğini açıklıyor. Kampanya koşulları şu şekilde açıklanmaktadır:

Düzenli geliri olan en az 2 en fazla 5 kişi birlikte ev almak için borç alabilir. Bir, birkaç veya tüm ortaklara sağlanabilir.

Kredi tutarı, satın alınacak konutun SPK onaylı değerleme şirketleri tarafından hazırlanan ekspertiz raporundaki değeri ve BDDK tarafından belirlenen maksimum kredi tutarı/oranına göre belirlenmektedir.

Ödünç verilen mülk üzerine ipotek tesis edilir. Bayimizce gerekli görüldüğü takdirde ek garantiler talep edilebilir.

“Bankamız bireysel krediler aracılığıyla müşterilerine zorunlu hayat, konut ve deprem sigortası ürünleri sunmaktadır.”

kargo

1 MİLYON KONUT KREDİSİ ZİRAAT BANKASI HESAPLAMA! AYLIK VE GERİ ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranı yüzde 4,29 iken, 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin aylık ödemesi 43 bin 179 TL olacak. Ortak krediyi tercih edenler, ödemesini 5 kişiye bölüştürmeleri halinde aylık 8.636 TL ödeyerek ev sahibi olma imkanına sahip olacak. Kredi talepleri acenteler aracılığıyla yapılacak...

İLGİLİ HABERLER

Migros tuvalet kağıdı şenliği! 16'lı 12'li tuvalet kağıdı fiyatı çift haneye kadar düştü

KPSS şartı kaldırıldı! Sahil Güvenlik Komutanlığı 3 şarta göre personel alımı yapacak

5 dakikada onaylanan 3 ay ertelemeli kredi! Bankadan değil PTT'den büyük kıyak

47 ilde bedava fiyatına arsa fırsatı! Bakanlık ucuz arsa başvurularını başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
2
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
3
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi
6
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
7
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor

Sadece kredi kartı olan müjde! Nisan bitmeden 9300 TL geri ödeme yapılacak

Ortalık yangın yerine dönecek! O ile 6 gün bir damla su akmayacak

Kiracılar artık ev sahibi oluyor! TOKİ’den bile az ödeme yaparak eviniz hazır

Parayı seven sakın satmasın! O yatırım aracı milyarder yapacak

KPSS şartı kaldırıldı! Sahil Güvenlik Komutanlığı 3 şarta göre personel alımı yapacak

5 dakikada onaylanan 3 ay ertelemeli kredi! Bankadan değil PTT'den büyük kıyak

Buzdolabının gücünü katlayan temizleme tekniği! Ev hanımları dahi bu bilgiden bir haber

Evin kapısının önüne tuz dökmek meğer bu işe yarıyormuş! Büyüklerin bir bildiği varmış

47 ilde bedava fiyatına arsa fırsatı! Bakanlık ucuz arsa başvurularını başlattı

Listedeki kişilere devletten 7.608 TL Nisan yardımı! Başvurmayanın hakkı kaybolacak

Migros tuvalet kağıdı şenliği! 16'lı 12'li tuvalet kağıdı fiyatı çift haneye kadar düştü

Bankada memur olmak isteyene büyük fırsat! İş Bankası yaş şartıyla personel alımı yapacak