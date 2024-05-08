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Kiracılara az önce duyuruldu! Artık en az bu kadar yapılabilecek

Mayıs ayında ev sahipleri kiracılarına yüzde 59.64 zam yapabilir! İşte kira artışı örnekleri...

Yayın Tarihi: 08.05.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 16:07
Kiracılara az önce duyuruldu! Artık en az bu kadar yapılabilecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki (2003=100) değişim Nisan ayında bir önceki yıla göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte Mayıs 2024'te kira zam oranı da belirlendi.

Mayıs 2024 Kira Zam Oranı: %59,64

Açıklanan on iki aylık ortalama TÜFE verileri, Mayıs 2024'te uygulanacak resmi kira artış oranını belirledi. Bu doğrultuda, Mayıs ayında kira artış oranı %59,64 olarak açıklandı. Bu oran ev sahipleri tarafından yapılabilecek en yüksek zam oranını ifade ediyor.

Mayıs 2024 Kira Artış Örnekleri

Kira bedelinde yapılabilecek zam oranı %59,64 olarak belirlendiği için, bazı örnek kira artış hesaplamalarını göz önüne alabiliriz:

Mevcut kira bedeli 7.000 TL olan bir kiracı için zam oranı %59,64 olduğu durumda zam bedeli 4.175 TL olacaktır. Böylece zamlı kira bedeli 11.175 TL'ye yükselir.

mayıs ayı kira zammı

Mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir kiracı için zam oranı %59,64 ise zam bedeli 5.964 TL olacaktır. Zamlı kira bedeli ise 15.964 TL'ye çıkar.

Mevcut kira bedeli 15.000 TL olan bir kiracı için zam oranı %59,64 olduğunda zam bedeli 8.946 TL'ye ulaşır ve zamlı kira bedeli 23.946 TL olur.

Her ne kadar Mayıs 2024'te uygulanacak zam oranı %59,64 olsa da, konut kiraları için %25'lik zam sınırı uygulanmaya devam edecek. Bu sınır, mevcut kira sözleşmeleri yenilenirken geçerli olacak.

Maliye Bakanlığı, kira ödemelerindeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla, konut ve iş yeri kiralarının banka veya PTT üzerinden ödenmesini zorunlu kılmıştı. Kiracı ve ev sahiplerinin bu kuralı takip etmeleri önem taşıyor.

Kira artışıyla ilgili bu güncel bilgileri göz önünde bulundurarak, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki ilişkilerde daha sağlıklı ve şeffaf bir yaklaşım benimsenebilir.

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