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Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olma fırsatı! TOKİ dar gelirlilere müjdeyi verdi

TOKİ'den yapılan açıklamanın içeriğinde alt ve orta gelir gruplarına yönelik konut kayıt şartlarına yer verildi. TOKİ'nin 2024 yılı konut tescil ilanı hızla gelecek. Elimizdeki bilgilere göre TOKİ bu hafta ile önümüzdeki haftalarda yeni konutlarla ilgili duyurular yayınlayacak. Bu duyurular sayesinde alt ve orta gelir grubundaki kişiler uygun taksit fiyatıyla ev sahibi olma imkanına sahip olacak. Aşağıda aranan şartlar ve başvuru detayları yer almaktadır..

Yayın Tarihi: 06.06.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 22:24
Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olma fırsatı! TOKİ dar gelirlilere müjdeyi verdi

TOKİ'den yapılan bir son dakika açıklamasında alt ve orta gelir grupları ile ilgili konut kayıt şartları duyuruldu. TOKİ bu hem bu hafta hem de önümüzdeki haftalarda yeni konutlarla ilgili duyuruları yayınlayacak. Bu duyurular sayesinde alt ve orta gelir grubundaki kişiler uygun taksit fiyatıyla ev sahibi olma imkanına sahip olacak. Peki TOKİ'nin konut tescili için şartları neler ve süreç nasıl işleyecek? İşte başvuru şartlarıyla ev alma imkanlarına dair tüm detaylı bilgiler..

TOKİ'DEN EV SAHİBİ OLMA İMKANI!

TOKİ 2024 konut tescil ilanına ilişkin son dakika bilgileri duyuruldu. TOKİ, düşük ve orta gelirli vatandaşların uygun ödemelerle ev sahibi olmasını sağlayacak yeni projeleri açıklayacak. TC vatandaşı ve 18 yaşını dolduran herkesin başvuru yapabileceği bu konutlara ilişkin başvuru detayları aşağıdaki gibidir..

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

OKİ dar gelirlilere müjdeyi verdi

TOKİ'nin konutları satışa sunabilmesi için belirli kayıt koşulları aranıyor. Bu koşullar şu şekilde sıralanıyor:

Ev satın almak için başvuranların, eşlerinin ve bakımlarındaki çocuklarının T.C. Kendi sınırları içerisinde bağımsız ikametgahı tapu siciline tescil ettirmemelidir.

Başvuruda bulunacak kişilerin eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları daha önce TOKİ'den konut satın almamış olabilir.

Tüm katılımlar çekiliş tarihinden önce TAKBİS sisteminden kontrol edilmektedir.

Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Yalnızca kişi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklardan oluşan hane halkının adına tek başvuru yapılabilir. Birden fazla başvurunun yapılması halinde geçersiz sayılacaktır. Tüm başvurular çekiliş tarihinden önce doğrulanır

HANGİ İLLERDE KONUT DUYURUSU VAR?

TOKİ resmi sitesi ve e-devlet üzerinden yapılan açıklamaya göre güncel konut ilanı verilen iller şöyle:

Ankara'da TOKİ Konutları için başvuru tarihleri: 3-14 Haziran 2024

Kırıkkale TOKİ Konutları için başvuru tarihleri: 3-7 Haziran 2024

Afyon TOKİ Konutları için başvuru tarihleri: 27 Mayıs – 14 Haziran 2024

Kastamonu TOKİ Konutları için başvuru tarihleri: 23 Mayıs – 7 Haziran 2024.

DİĞER İLLERDEKİ KONUT DUYURULARI

Bu illerin yanı sıra diğer illere de konut ilanları gönderilecek. TOKİ kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre önümüzdeki hafta ve yıl sonuna kadar birçok ilde kademeli olarak konut duyuruları yapılacaktır.

TOKİ KONUT PROJESİ: EMLAK KOŞULLARI VE DETAYLAR

TOKİ tarafından hazırlanan konut projeleri sayesinde alt ve orta gelir grubunda olan vatandaşlar uygun fiyata taksitle ev sahibi olma imkanına sahip olacak.

Başvuru yapacak olanların TC vatandaşı olması ve aynı zamanda 18 yaşını geçmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayetindeki çocukları da T.C. Kendi topraklarında tapu siciline hiçbir bağımsız ikametgahın kayıtlı olmaması gerekir. Başvurular kura tarihi öncesinde TAKBİS sistemi üzerinden doğrulanacaktır.

TOKİ'DEN YENİ KONUT İLANI

TOKİ, alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara yönelik yeni konut projelerini duyurmaya devam etmektedir. Başvuru sahipleri, TOKİ'nin resmi sitesi ve e-devlet üzerinden başvuru tarihleri ​​ve koşulları hakkında detaylı bilgi alabiliyor. Yeni konut projeleriyle ilgili tüm gelişmelerden haberdar olmak için lütfen TOKİ'nin web sitesini ziyaret edin.

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