Kırkağaç Kavunu AB Coğrafi İşaretli: Hasat ve Kışa Hazırlık Sürüyor

Manisa Kırkağaç'ta AB coğrafi işaretli kavunun hasadı sürüyor; geleneksel depolama ile ürün ocak ayına kadar korunup kışa sunuluyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 12:18
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetişen, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan ve bir süre önce AB coğrafi işaret tescili alan Kırkağaç kavununun hasadı devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlaya çıkan çiftçiler, olgunlaşan kavunları zedelenmemesi için titizlikle topluyor. Ürünlerin bir kısmı hemen satışa sunulurken, büyük bölümü geleneksel yöntemlerle depolara kaldırılıyor.

Depolarda kavunlar saplarından keten ipliklerle bağlanıp ahşap sırıklara asılıyor. Bu yöntemle kavunlar ocak ayına kadar bozulmadan muhafaza edilerek kış aylarında taze kavun olarak piyasaya sürülüyor; böylece hem tüketiciye taze ürün ulaşması sağlanıyor hem de üreticiye ek kazanç yaratılıyor.

Karakurt Mahallesi'nde Römork Pazarı

Karakurt Mahallesi ve çevresinde ise kavunların pazarlanmasında farklı bir uygulama dikkat çekiyor. Bölgeye özgü "sarı dilim" ya da "çıtır dilim" adı verilen kavun türlerini hasat eden üreticiler, ürünlerini traktör römorklarına yükleyip mahalle sokaklarına park ederek satışa sunuyor.

Alıcılar, römorkların yanından geçerken beğendikleri kavunlar için pazarlık yapıp toptan veya perakende alışveriş yapabiliyor. Römorkların üzerine satıcıların telefon numaraları yazılıyor ve böylece mahalle içinde adeta açık hava pazarı kuruluyor.

Üretici Mustafa Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede hasadın ağustosun ortasında başladığını ve üreticiler olarak daha yüksek fiyat beklentisi içinde olduklarını belirtti. Güngör, bölgedeki ata tohumlarıyla ekilen kavunların Kırkağaç çevresine özgü olduğunu vurgulayarak, "Kırkağaç çevresinde yetişir, bu yöreye hastır, tadı ve aromasıyla başka yerde tutmaz. Eski Kırkağaç kavunu değildir, özellikleri tatlı ve dayanıklı olmasıdır." dedi.

İlçe merkezinde kavunların sırıklara asılıp depolandığını, Karakurt ve çevresinde ise ürünlerin hemen satışa sunulduğunu anlatan Güngör, köy içindeki traktör römorklarının caddede sıralandığını ve pazarlığın burada şekillendiğini söyledi.

Recep Şanlıtürk ise 22 yıldır bölgeden kavun aldığını belirterek, bu ürünleri Marmara Bölgesi'ne pazarladığını ifade etti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle bilinen ve bir süre önce Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Kırkağaç kavununun hasadı devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan çiftçiler, olgunlaşan kavunları zedelenmemesi için özenle topluyor.

